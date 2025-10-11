< sekcia Šport
P. Bystrica nezvládla v Sassari druhý polčas a prehrala 26:34
Raimond Sassari - MŠK Považská Bystrica 34:26 (17:17).
Autor TASR
Sassari 11. októbra (TASR) - Hádzanárom MŠK Považská Bystrica sa nepodarilo úspešne vstúpiť do Európskeho pohára EHF. V sobotnom prvom stretnutí 2. kola tretej najprestížnejšej európskej súťaže prehrali na palubovke talianskeho tímu Raimond Sassari 26:34 (17:17). Pred odvetou, ktorá je na programe v sobotu 18. októbra o 18.00 v Považskej Bystrici, si tak vytvorili výrazné manko.
Považania na Sardínii nezačali ideálne. Inkasovali úvodné tri góly a prehrávali aj o päť gólov. Od stavu 6:11 však začali sťahovať náskok súpera, čo zvládli už do prestávky a do šatní sa odchádzalo za nerozhodného stavu. Po zmene strán však nedokázali pokračovať v trende a ani raz sa nedostali do vedenia. Ešte do stavu 22:23 v 41. minúte držali nádejný stav, no následne inkasovali päť gólov v sérii a nasledujúcu pasáž prehrali 1:8. Maximálne prehrávali v stretnutí o deväť gólov.
Považania na Sardínii nezačali ideálne. Inkasovali úvodné tri góly a prehrávali aj o päť gólov. Od stavu 6:11 však začali sťahovať náskok súpera, čo zvládli už do prestávky a do šatní sa odchádzalo za nerozhodného stavu. Po zmene strán však nedokázali pokračovať v trende a ani raz sa nedostali do vedenia. Ešte do stavu 22:23 v 41. minúte držali nádejný stav, no následne inkasovali päť gólov v sérii a nasledujúcu pasáž prehrali 1:8. Maximálne prehrávali v stretnutí o deväť gólov.
Európsky pohár EHF - 2. kolo, prvý zápas:
Raimond Sassari - MŠK Považská Bystrica 34:26 (17:17)
Najviac gólov: Bargelli 9, Conte 8, Nardi 7/2 - Štefina 7/1, Ďurana 4/2, Péchy 4, 7 m hody: 2/2 – 5/3, vylúčení: 2:4, rozhodovali: Berdič a Šorak (obaja Srb.), 760 divákov
Raimond Sassari - MŠK Považská Bystrica 34:26 (17:17)
Najviac gólov: Bargelli 9, Conte 8, Nardi 7/2 - Štefina 7/1, Ďurana 4/2, Péchy 4, 7 m hody: 2/2 – 5/3, vylúčení: 2:4, rozhodovali: Berdič a Šorak (obaja Srb.), 760 divákov