P. Bystrica odštartovala súboje v skupine prehrou s Bragou 26:34

EL - D-skupina:



MŠK Považská Bystrica - ABC Braga 26:34 (15:17)



Zostava a góly P. Bystrice: Gálik, Chabada - Živkovič 4, Š. Macháč 4, A. Sloboda 7/2, Bystrický, Jurák 4, Ľ. Ďuriš, Ďurana, Štefina, M. Briatka 6/2, Vallo 1, Kvaššay, Žilinčík, Ed. Valášek, Mar. Gardian. Najviac gólov za Bragu: Carvalho 8, Peixoto 5. Rozhodovali: Vešovič a Mitrovič (obaja Č. Hora), vylúčenia: 3:5, 7m hody: 5/4 - 3/3, 1200 divákov







Hlasy po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/:



Václav Straka, tréner P. Bystrice: "Očakávali sme tento spôsob hry súpera. Boli sme na to pripravení. V úvode bolo cítiť rešpekt našich hráčov z tejto súťaže, hneď sme nepremenili tri šance, čo nám zobralo vietor z plachiet. Potom bol duel 35 - 40 minút celkom vyrovnaný, zaostávali sme o dva - tri góly. Chceli sme však hrať na víťazstvo, potom prišli z našej snahy ďalšie chyby a nepremenené šance. Mali sme tam úsek, keď sme dali hlavy dole, čo súper využil na zvýšenie náskoku. Výsledok je krutý, ale výhra Bragy je zaslúžená."







Ľubomír Ďuriš, spojka P. Bystrice: "Bol to veľmi ťažký zápas, čo sme však vedeli už pred jeho začiatkom. Braga ukázala, že je možno o úroveň vyššie ako my. Snažili sme, ale ich agresívna obrana 1 - 5 nám robila problémy. V prvom polčase sme zahodili podstatne viac šancí ako oni. Pred druhým dejstvom sme si povedali, že nemám čo stratiť, ale po prestávke to bolo ešte horšie. Oni si to postrážili, hrali pokojne kombinačne a my sme sa vybíjali v súbojoch jeden na jedného."

Považská Bystrica 17. októbra (TASR) - Hádzanárom MŠK Považská Bystrica nevyšiel vstup do skupinovej fázy Európskej ligy. Úradujúci slovenský šampión prehral na domácej palubovke s portugalským tímom ABC Braga 26:34.Ďalšími účastníkmi D-skupiny sú chorvátsky RK Nexe Našice a Skjern Haandbold z Dánska. Považania sa o týždeň predstavia na palubovke Skjernu. Do hlavnej fázy EL sa prebojujú prvé dva tímy tabuľky.