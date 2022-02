P. Fialková: Potrebujem si oddýchnuť, čo bude potom, uvidíme

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (v popredí) počas pretekov s hromadným štartom žien na 12,5 km v stredisku Čang-ťia-kchou na ZOH 2022 v Pekingu v piatok 18. februára 2022. Foto: TASR/AP

Čang-ťia-kchou 18. februára (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková nateraz nevie, ako bude pokračovať jej športová kariéra. Po prebiehajúcej sezóne si plánuje dať dlhšiu pauzu a potom uvidí, čo bude ďalej. Pre TASR to uviedla po svojom záverečnom vystúpení na zimných olympijských hrách v Pekingu.Dvadsaťdeväťročná pretekárka dosiahla v Pekingu 14. miesto v šprinte, desiate v stíhačke a na záver obsadila v náročných veterných podmienkach 26. priečku v pretekoch s hromadným štartom. So svojimi výkonmi pod piatimi kruhmi bola spokojná, dokázala si, že stále vie držať krok so svetovou špičkou. "," povedala. Na otázku TASR, či by to mohlo znamenať aj koniec kariéry odvetila: "."Dôvodom je vyčerpanie po dlhom účinkovaní v profesionálnom športe. Paulína Fialková sa venuje biatlonu od roku 2001, vo Svetovom pohári debutovala v roku 2012. "," uviedla.Piatkové hromadné preteky presunuli o deň skôr, keďže predpoveď na sobotu hlásila ešte väčšie mrazy a silnejší vietor ako tomu bolo v piatok. A to je čo povedať, v biatlonovom centre v Čang-ťia-kchou totiž počas massu klesla teplota pod -14 stupňov a silný vietor sa na strelnici niekoľkokrát zmenil. Z 30 štartujúcich mala najlepšiu streľbu Ukrajinka Julia Džimová, ktorá s tromi chybami finišovala na siedmej priečke. Prvé štyri pretekárky minuli zhodne o terč viac. "" povedala.Paulíne Fialkovej nevyšli druhá ležka a druhá stojka, keď nesklopila tri respektíve štyri terče. Dokopy ich nevybielila osem, čo stačilo na 26. miesto so stratou 3:46,8 na víťaznú Francúzku Justine Braisazovú-Bouchetovú. "," povedala držiteľka ôsmich umiestnení v top 3 vo Svetovom pohári.Fialková sa predstavila na svojej tretej olympiáde, jej maximom je 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch zo ZOH 2018. Z Pjongčangu má najlepší výsledok aj v šprinte (11.), v Pekingu si výrazne vylepšila výsledok v stíhacích pretekoch (10.). V "masse" zaostala za olympijským maximom o päť pozícii. "" dodala.