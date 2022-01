P. Fialková si vylepšila sezónne maximum, Wiererová víťazne

Svetový pohár v talianskej Anterselve



Ženy - preteky s hromadným štartom (12,5 km):



1. Dorothea Wiererová (Tal.) 35:58,7 min (2 trestné okruhy), 2. Dzinara Alimbekavová (Biel.) +3,7 s (1), 3. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +11,6 (1), 4. Kristina Rezcovová (Rus.) +22,8 (2), 5. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +24,8 (4), 6. Tiril Eckhoffová (Nór.) +28,0 (2), 7. Vanessa Voigtová (Nem.) +35,8 (0), 8. Uľana Nigmatullinová (Rus.) +42,5 (1), 9. Alina Stremousová (Mold.) +49,6 (2), 10. Julia Simonová (Fr.) +1:03,4 min (3), 11. Paulína FIALKOVÁ +1:05,2 min (4)



Poradie v SP (po 15 z 22 pretekov): 1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 651 b., 2. Alimbekavová 589, 3. Elvira Öbergová (Švéd.) 563, 4. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 487, 5. Hanna Öbergová (Švéd.) 482, 6. Wiererová (Tal.) 430, ..., 41. P. FIALKOVÁ 99, 53. Ivona FIALKOVÁ (SR) 55.



Poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 2 zo 4 pretekov): 1. Wiererová 103 b., 2. Rezcovová 91, 3. Simonová 85, ..., 20. P. FIALKOVÁ 30, 31. I. FIALKOVÁ 20

Anterselva 23. januára (TASR) - Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová triumfovala na domácej trati v Anterselve v nedeľných pretekoch s hromadným štartom. Na druhom mieste skončila Bieloruska Dzinara Alimbekavová s mankom 3,7 s, tretie miesto obsadila Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová s odstupom 11,6 s. Slovenka Paulína Fialková si vylepšila sezónne maximum, keď prišla do cieľa na 11. mieste so stratou 1:05,2 min.Fialková nepatrí medzi 25 biatlonistiek, ktoré mali garantovanú účasť v pretekoch na základe umiestnenia vo Svetovom pohári, no dostala sa na štart na základe umiestnenia vo vytrvalostných pretekoch v Anterselve, v ktorých dosiahla 16. miesto. Na prvej streľbe minula posledným výstrelom a na medzičase jej patrilo 18. miesto. Na druhej položke v ľahu svoj počin zopakovala a klesla o priečku nižšie. Na prvej streľbe v stoji netrafila záverečné dve strely a zosunula sa na 22. miesto. Záverečnú položku konečne vyčistila a po streľbe jej patrila 13. pozícia. Na záverečnom bežeckom okruhu sa dokázala ešte o dve miesta posunúť vyššie.Wiererová si pripísala prvý triumf v sezóne a trinásty v kariére. Naposledy sa tešila z prvenstva v predchádzajúcej sezóne vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti.V priebežnom hodnotení Svetového pohára si aj naďalej udržala vedúcu priečku Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, hoci sa v talianskom stredisku nepredstavila. Paulína Fialková sa posunula o šesť pozícií na 41. miesto.