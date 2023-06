P. Kane je po operácii bedrového kĺbu a nemusí stihnúť začiatok sezóny

New York 2. júna (TASR) - Americký hokejista Patrick Kane možno nestihne začiatok nasledujúcej sezóny NHL. Informoval o tom hráčov agent Pat Brisson po tom, čo tridsaťštyriročný útočník absolvoval vo štvrtok operáciu bedrového kĺbu.



"Patrick išiel na operáciu pre to, že chce naďalej hrať. Zákrok prebehol veľmi dobre a sme presvedčení, že bude môcť hrať v nasledujúcom ročníku, dúfajme, že aj v ďalších rokoch," uviedol Brisson pre nhl.com.



Kane počas prebiehajúceho ročníka profiligy prvýkrát v kariére okúsil výmenu, keď po viac ako 15 sezónach opustil organizáciu Chicago Blackhawks a zamieril do New Yorku Rangers. Celkovo odohral v základnej časti NHL 1180 zápasov, v ktorých nazbieral 1237 bodov (451+786). V rokoch 2010, 2013 a 2015 získal s "jastrabmi" Stanleyho pohár.



V prebiehajúcom ročníku sa vrátil po operácii bedrového kĺbu švédsky center Washingtonu Nicklas Bäckström, ktorý absentoval v zostave Capitals takmer sedem mesiacov. Predtým absolvoval rekonvalescenciu po operácii bedra aj kanadský obranca Ed Jovanovski v sezóne 2013/14.