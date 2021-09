Peter Sagan šiesty v 3. etape Benelux Tour, vyhral Taco van der Hoorn

Okolo Beneluxu (BinckBank Tour) - 3. etapa (Essen - Hoogerheide, 168,3 km):



1. Taco van der Hoorn (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 3:40:23 h,

2. Mathias Norsgaard (Dán./Movistar),

3. Luke Durbridge (Aus./BikeExchange),

4. Samuele Battistella (Tal./Astana-Premier),

5. Thimo Willems (Belg./Sport Vlaanderen-Baloise) všetci rovnaký čas,

6. Peter SAGAN +4 s, 94. Juraj SAGAN +42... 140. Erik BAŠKA (všetci SR/Bora-Hansgrohe) +3:44



celkové poradie:

1. Stefan Bissegger (Švajč./EF Education-Nippo) 7:24:55 h,

2. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep) +19 s,

3. Stefan Küng (Švajč./Groupama-FDJ) +20, ... 86. P. SAGAN +3:34, 107. BAŠKA +6:18, 120. J. SAGAN +8:41

Hoogerheide 1. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe finišoval šiesty v 3. etape Benelux Tour. Z triumf sa po úniku tešil Holanďan Taco van der Hoorn. Jazdec stajne Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux zvládol 168,3 km dlhú trať z Essenu do Hoogerheide v čase 3:40:23 h. Druhý skončil Dán Mathias Norsgaard (Movistar) a tretiu priečku obsadil Austrálčan Luke Durbridge (BikeExchange).Van der Hoorn bol od úvodu etapy v päťčlennom úniku, ktorý doviedol svoj pokus až do úspešného konca. Štyri sekundy za Holanďanom prišiel do cieľa aj pelotón, v hromadnom dojazde balíka bol najrýchlejší Sagan. Jeho brat Juraj obsadil 94. miesto s mankom 42 sekúnd, Erik Baška skončil na 140. priečke (+3:44 min).Na čele celkového poradia sa udržal Švajčiar Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), ktorý vedie o 19 sekúnd pred Dánom Kasperom Asgreenom (Deceuninck-QuickStep). Tretí Stefan Küng zo Švajčiarska (Groupama-FDJ) stráca o sekundu viac.