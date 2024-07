Pačinda bude po konci v Košiciach pôsobiť v Michalovciach

Michalovce 25. júla (TASR) - Slovenský futbalový útočník Erik Pačinda podpísal zmluvu do konca kalendárneho roka 2024 s MFK Zemplín Michalovce. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Niké ligy zamieril po tom, čo sa dohodol na ukončení spolupráce v FC Košice. Michalovský klub informoval o novej posile na tlačovej konferencii.



"Dostal som ponuku z Michaloviec a dohodli sme sa zatiaľ do zimy. Potom sa uvidí, čo bude ďalej. Michalovce sú už v lige značka, poznám trénerov a hráčov, preto som sa rozhodol prijať ich ponuku. Navyše, som tu ako doma. Dôležité je aj to, že budem naďalej pôsobiť v lige. Teším sa aj na spoluprácu s Igorom Žofčákom, ktorý je super chlap a futbalista. Verím, že si ako mužstvo dobre sadneme a bude to úspešná misia," uviedol Pačinda, pre ktorého to bude štvrté pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už obliekal aj dresy Dunajskej Stredy a Trnavy.