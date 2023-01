Pacioretty má problém s achilovkou, zranil sa v zápase s Minnesotou

Raleigh 21. januára (TASR) - Americký hokejista Max Pacioretty si v piatkovom zápase Caroliny proti Minnesote (5:2) roztrhol achilovku. V dôsledku rovnakého zranenia vynechal v prebiehajúcej sezóne NHL takmer polovicu základnej časti.



Pacioretty spadol devätnásť sekúnd pred koncom zápasu na ľad bez kontaktu s iným hráčom. "My vieme aký je Max hráč. Je to typ hokejistu, ktorého potrebujeme, pretože dokáže poslať puk priamo do siete súpera. Veríme, že jeho zranenie nie je až také vážne, ako sa zdá. Ale momentálne nie som veľmi optimistický," povedal tréner Rod Brind’Amour pre zámorské médiá.



Tridsaťštyriročný útočník prišiel v lete do klubu z Vegas Golden Knights, "rytieri" ho vymenili za obrancu Dylana Coghlana. Krátko po prestupe si zranil achilovku počas tréningu a musel absolvovať operáciu. Prvý duel v drese Caroliny absolvoval na začiatku januára, odvtedy hral v piatich stretnutiach a dal tri góly.