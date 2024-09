Pacioretty sa bude pripravovať v kempe Toronta

Toronto 12. septembra (TASR) - Americký hokejista Max Pacioretty sa dohodol na skúšobnom kontrakte s klubom NHL Toronto Maple Leafs. Tridsaťpäťročný útočník absolvuje v tréningovom kempe kanadského tímu prípravu na novú sezónu. Podľa jeho agenta Allana Walsha by mal tesne pred štartom ročníka podpísať s "javorovými listami" aj riadnu zmluvu.



Pacioretty odohral minulý ročník vo Washingtone, do sezóny naskočil až v jej polovici po tom, ako sa zotavil po zranení achilovky. V 47 zápasoch základnej časti nazbieral 23 bodov za štyri góly a 19 asistencií, v štyroch dueloch play off pridal jednu asistenciu. V minulosti pôsobil dlhé roky v Montreale, kde zastával aj funkciu kapitána. Do Vegas zamieril v rámci výmeny za slovenského útočníka Tomáša Tatara a v NHL hral aj za Carolinu.



Skúšobné zmluvy podpísali pred štartom prípravných kempov aj ďalší skúsení hráči - obranca Tyson Barrie absolvuje skúšku v Calgary, útočník Tyler Johnson v Bostone, Tanner Pearson vo Vegas, Nikolaj Kuľomin v Ottawe, Steven Lorentz v Toronte a Pierre-Edouard Bellemare v Colorade. Všetci sa budú snažiť v kempoch vybojovať riadny kontrakt. Podľa TSN viacero tímov prejavilo záujem získať na skúšku aj krídelníka Jamesa van Riemsdyka.