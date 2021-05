Pacquiao plánuje v auguste rozlúčku s kariérou, vyzve Spencea

Los Angeles 22. mája (TASR) - Filipínsky boxer Manny Pacquiao oznámil, že v auguste vyzve v Las Vegas nezdolaného majstra sveta vo welterovej váhe Errola Spencea. Bude to pre neho prvý duel od júla 2019, keď v súboji o titul verzie WBA vo welterovej váhe zdolal Keitha Thurmana.



Štyridsaťdvaročný Pacquiao zverejnil svoje plány na sociálnej sieti Twitter. Podľa The Athletic sa augustový súboj uskutoční v MGM Grand v Las Vegas. Legendárny Filipínec potvrdil, že duel by mal byť posledným v jeho úspešnej kariére. "Rád by som na záver vyzval špičkového boxera," vyhlásil.



Pacquiao, ktorý sa v súčasnosti venuje politike na úrovni senátu Filipín, už dlhšie plánoval jednorazový návrat do ringu. Tridsaťročný Spence je šampión organizácií WBC a IBF, v profiringu má bilanciu 27 víťazstiev a nula prehier. Naposledy vlani v decembri suverénne pokoril Dannyho Garciu, čo bol jeho prvý súboj po vážnej autonehode.