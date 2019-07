VEK NIE JE PROBLÉM: Pacquiao si vybojoval titul vo welterovej váhe

Las Vegas:



Manny Pacquiao (Fil.) - Keith Thurman (USA) 113:114, 115:112, 115:112 (12) - Pacquiao získal titul WBA "Super" vo welterovej váhe

Las Vegas 21. júla (TASR) - Filipínsky profesionálny boxer Manny Pacquiao sa vo veku 40 rokov stal najstarším majstrom sveta vo welterovej hmotnostnej kategórii (do 66,7 kg) v histórii. V komplexe MGM Grand v Las Vegas zobral opasok organizácie WBA dosiaľ nezdolanému Američanovi Keithovi Thurmanovi, keď po dvanástich kolách zvíťazil rozdeleným výrokom rozhodcov 113:114, 115:112, 115:112.Pacquiao nastúpil ako držiteľ druhotného titulu WBA a proti o dekádu mladšiemu šampiónovi chcel dokázať, že stále patrí k elite nabitej divízie. Od úvodného gongupo súperovi a 25 sekúnd pred koncom prvého kola ho kombináciou, ktorú zakončil pravým hákom do hlavy, poslal na podlahu. Viditeľne ním otriasol tiež v piatom a desiatom kole, no aj Thurman si najmä v druhej polovici duelu pripísal tvrdé údery. Arbitri Dave Moretti a Tim Cheatham prisúdili triumf Pacquiaovi (obaja 115:112), Glenn Feldman sa priklonil na stranu Thurmana (114:113).povedal Filipínec, ktorý si takmer štvrťstoročie po profesionálnom debute zlepšil bilanciu na 62 víťazstiev (39 KO) pri siedmich prehrách a dvoch remízach. V prvej polovici zápasu si medzi kolami ani nesadal a predviedol aj tanec Muhammada Aliho. Tridsaťročný Thurman utrpel prvú prehru po 29 víťazstvách (22 KO).citovala Američana agentúra AP.Pacquiao je v domovskej krajine senátor a povedal, že pre politické povinnosti sa do ringu pravdepodobne vráti až na budúci rok, Thurman by privítal odvetu. Titul WBO patrí Terenceovi Crawfordovi, ďalší šampióni Errol Spence (IBF) a Shawn Porter (WBC) sa stretnú v zjednocovacom zápase 28. septembra v Los Angeles.