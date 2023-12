V Bratislave má vzniknúť Národné padelové centrum

Bratislava 4. decembra (TASR) - Padel, čoraz populárnejší šport príbuzný squashu a tenisu, dostane v Bratislave nové zázemie. K už fungujúcej hale so šiestimi kurtami v bratislavskej Rači sa pridá Národné padelové centrum, ktoré by malo vyrásť v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V zrekonštruovanej hale plánujú 11 indoorových kurtov, s prestavbou objektu by sa malo začať už v druhom kvartáli budúceho roka.



"Prvé padelové kurty sme v Bratislave otvorili v septembri 2022 a za tento krátky čas si padel našiel svoje významné miesto v srdciach športovcov žijúcich na Slovensku. Za posledný mesiac mala Arena Padel Bratislava obsadenosť 66 percent. Často je problém rezervovať si kurt, a to nielen v časovo exponovaných úsekoch dňa," uviedol v tlačovej správe Štefan Stanko, manažér Areny Padel.



Padel hrá v súčasnosti 25 miliónov hráčov vo viac ako 90 krajinách sveta. Dnes má tento šport viac ako 50 oficiálnych národných federácií, vrátane Slovenska. "Slovenskú padelovú asociáciu sme založili už v roku 2018. Sme členmi Európskej aj Svetovej padelovej federácie, zaregistrovali sme padel ako šport pod MŠVVaŠ SR a dnes máme viac ako 1000 aktívnych hráčov. Každoročne organizujeme majstrovstvá SR, plníme zákonné limity registrovaných hráčov a finišujeme so zakladaním prvých padelových klubov," vysvetlil prezident Slovenskej padelovej asociácie Július Strapek.