Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
Paderborn zdolal v odvete Wolfsburg a postúpil do Bundesligy

Na snímke Laurin Curda sa teší z gólu. Foto: TASR/AP

Favoritom stretnutia boli hostia, ktorí sa ujali vedenia už v tretej minúte zásluhou Dženana Pejčinoviča.

Paderborn 26. mája (TASR) - Futbalisti SC Paderborn postúpili do najvyššej nemeckej súťaže Bundesligy. Rozhodli o tom výhrou v pondelkovej odvete baráže proti VfL Wolfsburg, ktorú vyhrali 2:1 pp a po remíze 0:0 v úvodnom dueli. Do najvyššej súťaže postúpili po šiestich rokoch, ich súper, v ktorého základe hral slovenský obranca Denis Vavro, bol v Bundeslige od ročníka 1997/98.

Favoritom stretnutia boli hostia, ktorí sa ujali vedenia už v tretej minúte zásluhou Dženana Pejčinoviča. V priebehu troch minút však videl dve žlté karty jeho spoluhráč Joakim Maehle a domáci vyrovnali ešte pred prestávkou vďaka Filipovi Bilbijovi. Početnú prevahu však dokázali znova využiť až v predĺžení, keď Sven Michel poslal výstavný center k vzdialenejšej žrdi a nízkym volejom rozhodol o postupe Laurin Curda.



sumár - odveta baráže o udržanie v Bundeslige

SC Paderborn - VfL Wolfsburg 2:1 (1:1, 0:0)

Góly: 38. Bilbija, 100. Curda - 3. Pejčinovič. ČK: 14. Maehle (Wolfsburg, po 2. ŽK)

/prvý zápas: 0:0, Paderborn postúpil/

/D. Vavro (Wolfsburg) hral do 106. minúty/
