Tenisti Paesa a Amritraža sú prví Indovia v medzinárodnej sieni slávy

Newport 13. decembra (TASR) - Indický tenista Leander Paes sa v roku 2024 stane členom Medzinárodnej tenisovej siene slávy (ITHF). Držiteľa 18 grandslamových titulov vo štvorhre uviedla ITHF do svojich radov spolu s krajanom a niekdajším hráčom Vidžajom Amritražom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako športový komentátor.



Amritraža uvedú do kategórie prispievateľov, Paes zas rozšíri kategóriu hráčov, pričom obaja sa stali prvými členmi ITHF, ktorí pochádzajú z Indie. Do kategórie prispievateľov spolu s nimi pribudne aj britský novinár a historik Richard Evans. Čínska dvojnásobná grandslamová víťazka Li Na sa v roku 2019 stala prvou Ázijčankou, ktorá vstúpila do siene slávy.



"Bola mi cťou hrať za moju krajinu viac ako tri desaťročia v športe, ktorý mi dal toľko. Uvedenie do siene slávy nepatrí iba mne, ale celej krajine," uviedol Paes podľa agentúry DPA. Kandidátov na vstup do ITHF musia zvoliť na 75 percentách hlasovacích lístkov. Medzi voličmi sú médiá, historici, členovia siene slávy, odborníci z priemyslu a fanúšikovia.