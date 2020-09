Paire mal negatívny test, naďalej je izolovaný v hoteli

New York 2. septembra (TASR) - Francúzsky tenista Benoit Paire mal v stredu negatívny výsledok ďalšieho testu na nový koronavírus. Pre pozitívny test musel minulý týždeň odstúpiť z grandslamového turnaja US Open v New Yorku tesne pred jeho štartom.



Paire je izolovaný vo svojej hotelovej izbe minimálne do 8. septembra. "Test spred dvoch dní vyšiel negatívne, podstúpim ďalší a uvidíme. Nikdy som nemal žiadne príznaky, všetko je v poriadku. Také sú pravidlá, ak raz máte pozitívny test, na turnaji ste skončili," uviedol 31-ročný Francúz na instagrame. Zatiaľ je jediný hráč, ktorý musel pre nákazu COVID-19 odstúpiť z US Open. Z New Yorku plánuje letieť priamo do Ríma, kde chce absolvovať ďalšie testy.



Desať hráčov vrátane siedmich Paireho krajanov, ktorí s ním boli v "bubline" v kontakte, nevylúčili z grandslamového podujatia.