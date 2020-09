Paire mal v Hamburgu dva pozitívne výsledky, aj tak mohol hrať

Hamburg 23. septembra (TASR) - Francúzsky tenista Benoit Paire mohol nastúpiť na turnaji ATP v Hamburgu napriek pozitívnemu výsledku testu na koronavírus. V zápase 1. kola však po prvom sete odstúpil pre vyčerpanosť.



Paire prezradil, že po príchode do severonemeckého mesta mal dva pozitívne výsledky. V utorok však dostal negatívny výsledok testu a turnajový lekár mu povolil nastúpiť, informovala agentúra DPA.



Tridsaťjedenročný Paire mal pozitívny test na COVID-19 aj pred US Open, vinou toho musel oželieť grandslamové podujatie. Do karantény vtedy putovali aj osoby, ktoré s ním boli v kontakte.