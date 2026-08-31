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Pajari so Salminenom dosiahli víťazný hetrik na Rely Paraguaja
Pajari sa stal priebežným lídrom paraguajskej rely počas chaotického piatku, keď problémy s pneumatikami a incidenty opakovane menili poradie.
Autor TASR
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Asuncion 30. augusta (TASR) - Fínsky automobilový pretekár Sami Pajari so spolujazdcom Markom Salminenom sa stali celkovými víťazmi Rely Paraguaj. Do histórie WRC sa zapísali ako prvá posádka, ktorá zvíťazila v troch ročníkoch po sebe.
Fínska dvojica pridala k svojmu prelomovému úspechu v Estónsku a domácemu triumfu vo Fínsku aj Paraguaj, čím zavŕšila mimoriadny hetrik víťazstvom o 25,8 sekundy pred Haydenom Paddonom a Johnom Kennardom. Dvadsaťštyriročný jazdec zaostáva za vedúcim Elfynom Evansom len o 20 bodov, pričom pred Paraguajom zaostával o 30 bodov. „Ešte raz veľká vďaka tímu. Pre jazdcov to nebola jednoduchá rely, ale takisto ani pre tím. Vytvorenie spoľahlivého auta je kľúčom k úspechu. Je to naozaj, naozaj skvelý moment a som veľmi šťastný,“ uviedol Pajari.
Pajari sa stal priebežným lídrom paraguajskej rely počas chaotického piatku, keď problémy s pneumatikami a incidenty opakovane menili poradie. Do nedele vstúpil s náskokom 24,1 sekundy pred Paddonom.
Jazdec Toyoty reagoval navýšením náskoku v nasledujúcich dvoch etapách a do záverečnej etapy Wolf Power Stage dorazil s víťazstvom pevne pod kontrolou. Paddonovo druhé miesto zavŕšilo pozoruhodný víkend pri jeho prvom štarte na šotolinovej trati WRC najvyššej úrovne od roku 2018. Novozélanďan krátko viedol rely v piatok a odvtedy zostal Pajariho najbližším súperom.
Fínska dvojica pridala k svojmu prelomovému úspechu v Estónsku a domácemu triumfu vo Fínsku aj Paraguaj, čím zavŕšila mimoriadny hetrik víťazstvom o 25,8 sekundy pred Haydenom Paddonom a Johnom Kennardom. Dvadsaťštyriročný jazdec zaostáva za vedúcim Elfynom Evansom len o 20 bodov, pričom pred Paraguajom zaostával o 30 bodov. „Ešte raz veľká vďaka tímu. Pre jazdcov to nebola jednoduchá rely, ale takisto ani pre tím. Vytvorenie spoľahlivého auta je kľúčom k úspechu. Je to naozaj, naozaj skvelý moment a som veľmi šťastný,“ uviedol Pajari.
Pajari sa stal priebežným lídrom paraguajskej rely počas chaotického piatku, keď problémy s pneumatikami a incidenty opakovane menili poradie. Do nedele vstúpil s náskokom 24,1 sekundy pred Paddonom.
Jazdec Toyoty reagoval navýšením náskoku v nasledujúcich dvoch etapách a do záverečnej etapy Wolf Power Stage dorazil s víťazstvom pevne pod kontrolou. Paddonovo druhé miesto zavŕšilo pozoruhodný víkend pri jeho prvom štarte na šotolinovej trati WRC najvyššej úrovne od roku 2018. Novozélanďan krátko viedol rely v piatok a odvtedy zostal Pajariho najbližším súperom.