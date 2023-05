Palát pre zranenie neposilní Česko, účasť Kämpfa je otázna

Riga 13. mája (TASR) - Hokejový útočník Ondřej Palát z New Jersey Devils pre zranenie neposilní českú reprezentáciu na MS. Účasť Davida Kämpfa z Toronta Maple Leafs zostáva otvorená, potvrdil to generálny manažér Martin Havlát podľa portálu hokej.cz.



"Včera sme komunikovali s Palátom a rozprávali sme sa o tom, či by mohol prísť. Bohužiaľ sa musel ospravedlniť z účasti na MS. Veľmi rád by prišiel, ale počas roka bol zranený a v play off ho navyše trápilo menšie zranenie," povedal Havlát, ktorý pochopil rozhodnutie krídelníka: "Predchádzajúce tri roky hral vo finále NHL a bol jedným z našich najvyťaženejších hráčov. Určite si zaslúži oddych."



Kämpf vypadol s Torontom v 2. kole play off proti Floride a Havlát s ním bude počas dňa komunikovať. Dvadsaťosemročnému útočníkovi sa však po tejto sezóne skončí zmluva s Maple Leafs. "Spojím sa s ním a uvidíme, ako to s ním bude," dodal generálny manažér Česka.



Útočníci Daniel Voženílek s Martinom Kautom sa zatiaľ nedostali na súpisku, ale sú s mužstvom v Rige. Tréneri by mali o ich osude rozhodnúť čoskoro. Česi nastúpia najbližšie v nedeľu o 19.20 SELČ proti Kazachstanu.