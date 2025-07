Páleníková a Brodziansky obhájili prvenstvo v Basketbalistovi roka

Na snímke Natália Hejková sa stala najlepšou trénerkou roka 2024 na galavečeri Basketbalista roka 2024 v Bratislave 24. júla 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava Marián Matyáš, Iveta Bieliková a Juraj Žuffa boli uvedení do Siene slávy na galavečeri Basketbalista roka 2024 v Bratislave 24. júla 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Výsledky ankety Basketbalistka roka 2024 (za menom sú v zátvorkách uvedené ich kluby na konci sezóny 2024/2025):



ženy: 1. Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), 2. Ivaana Jakubcová (Allianz Geas Sesto San Giovanni/Tal.), 3. Miroslava Mištinová (bez klubovej príslušnosti), 4. Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), 5. Veronika Remenárová (Mithra Castors Braine/Bel.), 6. Barbora Wrzesińská (VBW Arka Gdyňa/Poľ.), 7. Rebeka Mikulášiková (AZS AJP Gorzów Wielkopolski/Poľ.), 8. Radka Stašová (bez klubovej príslušnosti), 9. Natália Martišková (Hradecké Lvice/ČR), 10. Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR).



muži: 1. Vladimír Brodziansky (Monbus Obradoiro/Šp.), 2. Timotej Malovec (KK Mega Basket/Srb.), 3. Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), 4. Mário Ihring (Tauron GTK Glivice/Poľ.), 5. David Abrhám (Patrioti Levice), 6. Tomáš Pavelka (Neptunas Klaipeda/Lit.), 7. Jakub Mokráň (Guuk Gipuzkoa Basket San Sebastian/Šp.), 8. Michael Fusek (Nitra Blue Wings), 9. Samuel Volárik (BK Inter Bratislava), 10. Boris Bojanovský (Patrioti Levice)



tréner roka: 1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha/ČR), 2. Michal Madzin (Patrioti Levice), 3. Anton Gavel (Bamberg Basket/Nem.)



mládežnícky tréner roka: 1. Karol Wimmer (BK Inter Bratislava – mládež)



talent roka – dievčatá: 1. Nataša Taušová (Piešťanské Čajky), 2. Mária Štefančová (MBK Ružomberok), 3. Katarína Šedivá (Young Angels Košice)



talent roka – chlapci: 1. Sebastián Rančík (University of Colorado/USA), 2. Bruno Randuška (NEXTGEN Slovakia), 3. Martin Minarovjech (NEXTGEN Slovakia)



hráčka roka v 3x3 basketbale: Lucia Žilinská



hráč roka v 3x3 basketbale: Martin Krebes



rozhodca roka: Zdenko Tomašovič

Bratislava 24. júla (TASR) – Anketa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Basketbalista roka 2024 má rovnakých víťazov ako vo svojej predošlej edícii. Medzi ženami sa tretíkrát v rade stala víťazkou Terézia Páleníková, medzi mužmi triumfoval šiesty rok za sebou Vladimír Brodziansky. O celkovom poradí rozhodla percentuálna úspešnosť súčtu hlasov v tradičnej ankete a v hlasovaní odbornej verejnosti.Páleníková bola v predchádzajúcom súťažnom ročníku súčasťou tureckej najvyššej súťaže, v ktorej obliekala dres Danilo's Pizza Bursa Ant Spor. Po individuálne úspešnom pôsobení sa v lete presunula do Francúzska, kde sa upísala aktuálnemu víťazovi Európskeho pohára (Eurocup) Villeneuve d'Ascq LM. „,“ povedala pre TASR Terézia Páleníková.Brodziansky bol naďalej súčasťou španielskych paluboviek, pred predchádzajúcou sezónou sa upísal Murcii, ale v januári sa presunul do Obradoira, kde odštartoval svoju cestu profesionálnym basketbalom. Na slávnostnom vyhlásení ankety nebol osobne prítomný, v súčasnosti hrá totiž tzv. letnú ligu v čínskom Ťiang-Su Jen-Nan Suke Lions. „,“ vyjadril sa pre TASR Vladimír Brodziansky.Kategória Tréner roka má tiež nemenného víťaza, 24-krát sa víťazkou tejto kategórie stala Natália Hejková. Túto poctu získala predtým v rokoch 1990, 1994 - 2003 (10-násobná šnúra), potom 2007 a 2008, znova 2014 až 2023 (11-krát za sebou). Legendárna trénerka a členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) prednedávnom ukončila na lavičke svoju úspešnú kariéru, keď sa šiestykrát radovala z celkového triumfu v Európskej lige (Eurolige) a s USK Praha oslavovala 13. ligový titul za sebou. Celkovo má na svojom konte 28 národných titulov.Mládežníckym trénerom roka sa opätovne stal Karol Wimmer. Kategória Talent roka priniesla medzi dievčatami triumf Natašy Taušovej a medzi chlapcami zvíťazil Sebastián Rančík. V 3x3 basketbale sa stal najlepším hráčom Martin Krebes a najlepšou hráčkou Lucia Žilinská. Za najlepšieho rozhodcu vyhlásili Zdenka Tomašoviča.Do Siene slávy slovenského basketbalu pribudli tri nové mená. Iveta Bieliková hrala od detstva až do roku 2003 basketbal v Ružomberku, s ktorým získala tri čs. tituly (1991, 1992, 1993) a desať slovenských (1993 – 2002). Potom hrala krátko v poľskej Gdyni (2003), jeden a pol sezóny (2003 – 2005) v maďarskom Šoprone, jeden titul získala aj v Delte Košice (2005), kariéru skončila v Poprade (2005/2006) tretím miestom v extralige. Bola účastníčka OH v Barcelone 1992 (6. miesto), dvoch MS (Malajzia 1990 – 4. miesto, Nemecko 1998 - 8. priečka), dvoch ME (Izrael 1991 – 5. miesto, Maďarsko 1997 – striebro). Je dvojnásobná víťazka Európskej ligy s Ružomberkom (1999, 2000), najlepšia basketbalistka Československa 1990 a 1991, najlepšia basketbalistka Slovenska 1990 a 1996.Martin Matyáš hral vo VSS Košice, VŠT Košice, Interi Bratislava, RH Pardubice a Pokroku Krompachy v rokoch 1965 – 1983. Bol juniorský reprezentant Československa a reprezentant Slovenska medzi dospelými. Ako tréner pôsobil: ZŤS Košice (1986 – 1992), ženská reprezentácia Slovenska (1993 – 1995 s bronzom na ME 1993, 5. miestom na MS 1994, 4. miestom na ME 1995 a v rokoch 2000 – 2001 bol ako asistent na OH a hlavný tréner na ME 2001), Slovan Bratislava (1995 – 1997), Cassovia Košice (1997 – 2001), Delta Košice (2001 – 2003), Cassovia Košice (2004/2005).Juraj Žuffa hral za Sláviu VŠT Košice (1977 – 1979), Slaviu VŠ Praha (1979 – 1984, čs. majster 1981 a 1982), Inter Bratislava (1984 – 1985 a 1986 - 1989, čs. majster 1985), RH Pardubice (sezóna 1985/1986), cyperský Limasol (1989 – 1994), MBK Trenčín (1994 – 1997). Bol reprezentantom Československa v období 1979 – 1988, hral na MS v Kolumbii 1982, štyrikrát na ME (1981, 1983, 1985 a 1987), z nich je držiteľ striebra zo Stuttgartu 1985 a bronzu z Prahy 1981. Trénerom sa stal už ako hráč v Trenčíne (do roku 1999), neskôr ním bol v českom Kuníne (1999 – 2001), v Ústí nad Labem (2001 – 2004), pôsobil aj na Cypre 2009 – 2012, trénerom slovenskej mužskej reprezentácie bol v rokoch 1997 – 2001. V rokoch 1985 a 1986 ho vyhlásili za najlepšieho basketbalistu Slovenska. Celkovo má Sieň slávy momentálne 36 členov.Ženy – muži1971 Eva Petrovičová – muža nevyhlásili1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka1975 Yvetta Polláková - Stanislav Kropilák1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa1987 Anna Janoštinová - Oto Matický1988 Anna Janoštinová - Oto Matický1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický1995 Andrea Kuklová - Oto Matický1996 Iveta Bieliková - Oto Matický1997 Anna Kotočová - Marek Andruška1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška1999 Alena Kováčová - Richard Petruška2000 Anna Kotočová - Richard Petruška2001 Alena Kováčová - Martin Rančík2002 Alena Kováčová - Martin Rančík2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel2011 Lucia Kupčíková – Anton Gavel2012 Lucia Kupčíková – Anton Gavel2013 Lucia Kupčíková – Radoslav Rančík2014 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík2015 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík2016 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík2017 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík2018 Barbora Bálintová – Kyle Kuric2019 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky2020 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky2021 Barbora Bálintová – Vladimír Brodziansky2022 Terézia Páleníková – Vladimír Brodziansky2023 Terézia Páleníková – Vladimír Brodziansky2024 Terézia Páleníková – Vladimír BrodzianskyV rokoch 1991 - 1993, 2004 a 2006 sa anketa neuskutočnila.