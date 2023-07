VIDEO: Páleníková premiérovo hráčkou roka: Som na správnej ceste

Bratislava 15. júla (TASR) – Basketbalistkou roka sa za rok 2022 stala premiérovo Terézia Páleniková. V ankete Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) vystriedala na prvom mieste Barboru Wrzesiňskú. Dvadsaťsedemročná basketbalistka má za sebou vydarené pôsobenie v Španielsku, dobré výkony si priniesla aj do reprezentácie Slovenska.



Po viacerých pódiových umiestneniach sa Páleniková podarilo prvýkrát vystúpiť v tejto ankete na vrchol. „Som vďačná za toto ocenenie a za to, že mnoho ľudí za mňa hlasovalo. Je to milé ocenenie, ktoré mi ukazuje, že som na správnej ceste. Vedela som, že mám za sebou kvalitný ročník, ale nezapodievala som sa tým, či vyhrám alebo nevyhrám. Po krátkej odmlke som sa vrátila do reprezentácie a výkonmi v zahraničí som potvrdzovala, že patrím k najlepším v tíme. Verím, že ďalšia sezóna bude ešte viac úspešná, či už tímovo alebo osobne,“ načrtla pre TASR Páleníková svoje dojmy z ocenenia.







Slovenská reprezentantka má za sebou druhý rok v Španielsku, sezónu 2022/2023 rozbiehala najskôr v Tenerife. „Momentálne ma to baví v zahraničí. Teším sa na ďalší angažmán, ktorý ma čaká. Ja som sa už na Slovensku nahrala, teraz skúšam teda zahraničie. Bola to určite náročná sezóna, tam som sa asi najviac basketbalovo vyhrala, preto som napokon prestúpila na play off do Girony. Sama sebe som si dokázala, že viem hrať a družstvo sa môže na mňa spoľahnúť,“ pomyslela si Páleníková.



Šanca z euroligového UNI Girona prišla nečakane, aj keď z toho boli napokon len tri stretnutia. "Girona bola jedna skvelá skúsenosť, ale krátka, pretože sme nečakane vypadli už vo štvrťfinále. Mali sme veľa zranených hráčok, na mňa dostali výnimku po konci prestupového obdobia. Niekoľko týždňov sa na to čakalo, ale som rada, že som sa pred play off dostala do Girony. Stretla som tam najlepšie hráčky z Európy a tiež z WNBA. Mala som možnosť spolupracovať s tými najlepšími a veľa som sa naučila za krátky čas," uviedla víťazka ankety Basketbalistka roka 2022.



Kvalitné individuálne výkony si priniesla tiež do bielo-modrého slovenského dresu. Najskôr pomohla vo februári k postupu na majstrovstvá Európy, aby v Slovinsku prispela ku konečnému 12. miestu. "Ja som sa tam cítila výborne. V poslednom čase je to veľmi dobré. Prešla som si rôznymi fázami, ale momentálne som spokojná a vyrovnaná. Prídem do reprezentácie, odrobím si svoju prácu a hrám tam s mojimi najlepšími kamarátkami, čo je obrovská výhoda. Cez ME ma trápili drobné zdravotné problémy, ale húževnatosťou a tímovosťou som dopomohla k víťazstvu nad Tureckom," povedala Páleníková.



V novom ročníku zostáva mimo domácich paluboviek, na kontrakte sa dohodla s izraelským Makkabi Haifa. Očakávania od ďalšieho klubového angažmánu sú vysoké: "V prvom rade sa teším na najbližšie angažmán. Vybrala som si to z dôvodu, že to malo mnoho atribútov, ktoré ma zaujali. V prvom rade priestor na ihrisku, byť ťahúnkou družstva, pretože v tíme sú len tri zahraničné hráčky. Samozrejme, zadarmo to nebude, ja to ukážem na palubovke."