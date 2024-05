Palestínsky zväz žiada suspendovanie Izraela

Bangkok 17. mája (TASR) - Palestínsky futbalový zväz (PFA) na kongrese v Bangkoku vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby suspendovala národný tím Izraelu za konflikt v Pásme Gazy. FIFA hlasovanie odmietla, návrh však odovzdala právnikom a viac informácií poskytne do konca júla.



"Vyžiadali sme si nezávislú právnu analýzu. V rámci nej sa budú môcť vyjadriť všetky strany. Výsledky a odporúčania budú následne odovzdané FIFA. Futbal by sa nemal nikdy stať rukojemníkom politiky a vždy by mal zostať nositeľom mieru, zdrojom nádeje, silou dobra, ktorá spája ľudí a nie ich rozdeľuje," uviedol prezident svetového riadiaceho orgánu Gianni Infantino, ktorý dodal, že FIFA zvolá mimoriadne zasadnutie svojej riadiacej rady do 20. júla.



Izraelský futbalový zväz (IFA) v piatok označil palestínske požiadavky na pozastavenie členstva vo FIFA za cynický pokus poškodiť izraelský futbal. "Predložený návrh nemá nič spoločné s IFA a jej činnosťou," povedal šéf izraelskej federácie Shino Moshe Zuares. Prezident PFA Jibril Rajoub povedal, že izraelská asociácia porušila pravidlá FIFA a dodal: "FIFA si nemôže dovoliť zostať ľahostajná k týmto porušeniam alebo k prebiehajúcej genocíde v Palestíne."



Kongres schválil aj zmeny stanov FIFA. Zrušil pravidlo, ktoré stanovuje sídlo organizácie v Zürichu, kde sídli od roku 1932. V pravidlách teraz uvádza, že umiestnenie ústredia bude "určené rozhodnutím prijatým kongresom". Otvára sa tým cesta k jeho presunu zo švajčiarskeho mesta. Delegáti tiež odhlasovali znásobenie počtu výborov zo siedmich na 35, čím zvrátili kroky prijaté v roky 2016 na očistenie FIFA po tom, ako ňou otriasla vlna korupčných škandálov. Medzi kompetencie nových výborov patrí ženský futbal, boj proti rasizmu a elektronické športy. Kritici tvrdia, že hrozí opätovné zavedenie protekčného systému, ktorý sa reformy snažili zrušiť.