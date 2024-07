Palestínu bude v Paríži reprezentovať šesť športovcov

Paríž 1. júla (TASR) - Šesť športovcov vrátane jednej ženy bude reprezentovať Palestínu na olympijských hrách v Paríži. Súťažiť budú v boxe, džude, plávaní, športovej streľbe a taekwonde. Podľa Palestínskeho olympijského výboru by ešte mohol výpravu rozšíriť aj jeden reprezentant v atletike.



Na predošlé hry v Tokiu v roku 2021 Palestína vyslala päť reprezentantov v plávaní, atletike, vzpieraní a džude. Do Paríža sa priamo kvalifikoval iba taekwondista Omar Ismail, zvyšní pretekári budú súťažiť vďaka voľným miestenkám. Tento systém umožňuje účasť športovcom z chudobnejších krajín s menej rozvinutými športovými programami, aj keď nesplnili kvalifikačné kritériá.



Okrem Ismaila budú súťažiť na OH 2024 aj Jorge Antonio Salhe v športovej streľbe, Yazan al Bawwab a Valerie Taraziová v plávaní, Fares Badawi v džude a Wasim Abusal v boxe. Palestínu v celej histórii olympijských hier reprezentovalo len 26 športovcov. Správu priniesla agentúra Reuters.