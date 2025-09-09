< sekcia Šport
Palgutová po 119 štartoch ukončila reprezentačnú kariéru
V historickej tabuľke štartov jej patrí 3. miesto.
Bratislava 9. septembra (TASR) - Kapitánka slovenskej volejbalovej reprezentácie Karin Palgutová sa rozhodla ukončiť reprezentačnú kariéru. Za národný tím odohrala dovedna 119 duelov, v historickej tabuľke štartov jej patrí 3. miesto. Slovenská volejbalová federácia (SVF) o tom informovala na oficiálnej webovej stránke.
Debut zažila rodáčka z Bratislavy v máji 2016 v prípravnom zápase proti Slovinsku. Odvtedy bola súčasťou tímu na troch európskych šampionátoch (2019, 2021, 2023) a aj pri premiérovej účasti na nedávnych MS v Thajsku. „To rozhodnutie vo mne zrelo dlhšie, posledné tri-štyri sezóny som nad tým uvažovala. Toto leto som už cítila, že nastal čas. Odovzdala som reprezentácii všetko, čo som mohla, a prišiel moment, keď som to prijala ako prirodzený koniec,“ priblížila svoje rozhodnutie teraz už bývalá reprezentačná smečiarka.
V uplynulých sezónach patrila medzi najskúsenejšie hráčky reprezentácie, preto prirodzene viedla aj svoje mladšie kolegyne „Bolo krásne sledovať, ako sa mladšie hráčky každým rokom posúvali a prinášali si skúsenosti z klubov. Neviem, či sú tam už úplne adekvátne náhrady, ale určite je dosť dievčat s potenciálom hrať minimálne na európskej úrovni. Dôležité je, aby teraz dostali priestor a ďalej sa rozvíjali,“ povedala Palgutová na adresu svojich nástupkýň.
O budúcnosti v klubovom volejbale nie je zatiaľ stopercentne rozhodnutá. Dvojnásobná volejbalistka roka má ešte rok platnú zmluvu s americkou organizáciou LOVB, kde si oblieka dres Houstonu.
