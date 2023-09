Palhinha podpísal novú zmluvu s Fulhamom

Londýn 14. septembra (TASR) - Portugalský futbalista Joao Palhinha podpísal novú zmluvu s anglickým Fulhamom do konca sezóny 2027/28 s následnou ročnou opciou. Dvadsaťosemročný stredopoliar pritom na začiatku septembra takmer odišiel do Bayernu Mníchov, no prestup sa nestihol skompletizovať pred uzatvorením prestupového okna.



"Som šťastný. V týchto týždňoch sa toho pre mňa veľa udialo. Počuli ste veľa vecí o mojej budúcnosti, ale ja sa sústredím na svoju prácu vo Fulhame. Vždy som bol stopercentne oddaný tomuto klubu, mám všetku úctu k Fulhamu a k fanúšikom," citovala agentúra AP portugalského reprezentanta. Ten minulý týždeň nastúpil v zápase J-skupiny kvalifikácie EURO 2024 v Bratislave proti Slovensku, v ktorom jeho tím zvíťazil 1:0.