Palhinha sa po zranení vrátil do tréningového procesu v Bayerne

Mníchov 17. januára (TASR) – Portugalský futbalista Joao Palhinha sa po dvojmesačnej pauze vrátil do tréningového procesu Bayernu Mníchov. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar naďalej pokračuje v rekonvalescencii po zranení stehenného svalu.



Palhinha nehral od novembra, keď si zranenie privodil počas reprezentačného zápasu. "Návrat Joaa Palhinhu do súťažného kolotoča sa blíži. V piatok sa čiastočne zapojil do tímového tréningu," uviedol klub vo vyhlásení.



Portugalský reprezentant prišiel do Mníchova v lete 2024 z Fulhamu za približne 51 miliónov eur. Odvtedy odohral za klub 13 zápasov vo všetkých súťažiach, pripomenula agentúra AFP.