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Pališčák debutoval v Kazachstane ako pravý obranca: Nebolo to ľahké
Pališčák ešte začiatkom tohto roka pôsobil aj v žilinskom „béčku“.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia pokračovala v Kazachstane aj v hľadaní nového pravého obrancu. Šancu v tíme hostí, ktorí už mali istý postup, dal tréner Vladimír Weiss mladému Tobiášovi Pališčákovi. I keď prvý gól padol práve po tejto strane ihriska, kormidelník bol s výkonom 19-ročného nováčika spokojný.
Pališčák ešte začiatkom tohto roka pôsobil aj v žilinskom „béčku“. V súčasnosti hrá Európsku ligu s Plzňou a najnovšie je aj reprezentant. „Nebol to pre mňa najľahší zápas. Bolo to niečo nové, takže si musím ešte zvyknúť. Nie som tu predsa dlho. Som však veľmi rád, že tréner mi dal šancu a budem sa snažiť ďalej na sebe pracovať a jednoducho sa ešte viac vycibriť, aby som mohol hrávať pravidelnejšie,“ uviedol Pališčák po dueli na pôde Kazachstanu (2:2). V klube však zastáva pozíciu stopéra v systéme s troma obrancami. „Nie je to úplne moja pozícia a necítil som sa tam najlepšie. Keď tam však budem hrávať dlhšie, tak si myslím, že si na to zvyknem. V klube to nehrávame, ani ja som to predtým nejak často nehrával, takže bolo to niečo iné,“ dodal Pališčák, spolu s ktorým absolvoval premiéru za národný tím aj stredopoliar Sebastian Nebyla.
Spomedzi skúsenejších hráčov bol v základe Róbert Boženík, ktorý prelomil strelecké suchoty v rámci ostrých zápasov a skóroval takmer presne po troch rokoch. Po stretnutí bol rád za postup z C-divízie, kde Slováci strávili tri sezóny: „Úprimne si myslím, že všetkých nás mrzelo, že v posledných rokoch sme padli do tej C-divízie. Tie zápasy sú naozaj náročné, lebo veľa cestujete, stojíte proti súperom, ktorí väčšinou hrajú z bloku a sú nepríjemní. Teraz už každá krajina naozaj vie hrať futbal, ako Faerské ostrovy. Majú naozaj šikovných futbalistov. Naozaj to je náročné a úprimne poviem, nie je jednoduché postúpiť z tejto divízie. Za to sme šťastní, keď prišiel v lete pán tréner Weiss k mužstvu, tak povedal, že o ničom inom ako o postupe sa nebudeme baviť. Čiže všetko sme tomu podriadili. V B-divízii nás čakajú lepší súperi, kvalitnejší. Naozaj sa musíme sa pripraviť. A teraz sa už pozeráme na december, kedy bude žreb kvalifikácie na ME, takže veríme, že sa nám pošťastí dobrá skupina a pôjdeme si to opäť s nimi rozdať,“ povedal Boženík.
Kapitánsku pásku mal v neprítomnosti Milana Škriniara krídelník Lukáš Haraslín. V premiére v tejto úlohe bol jedinou z opôr, ktorá odmietla predčasné voľno po dueli s Faerskými ostrovmi. V druhom polčase vyslal na brankára Stasa Pokatilova nebezpečnú strelu, ktorú kazašský gólman len vyrazil pred Davida Strelca. Ten skóroval, no VAR odhalil ofsajd. „Už ani neviem, čo sa tam stalo. Najprv mi rozhodca povedal, že kontroluje dve situácie. Najprv moje postavenie a potom postavenie Strela, či náhodou nebol v ofsajde. A nakoniec vypátral tretiu situáciu, kedy mi povedal, že ´Božo´ sa dotkol lopty. Pýtam sa ´Boža´, či sa tej lopty dotkol, tak hovorí, že nie. Takže ja už tým pravidlám nejak veľmi nerozumiem. Okej, možno pomýlil brankára, ale neprešiel pred ním, netienil tomu brankárovi. Myslím si, že brankár by urobil ten zákrok tak či tak. Takže hovorím, ja tým pravidlám už asi prestávam rozumieť, ale škoda toho,“ priznal 30-ročný Haraslín. V Astane mu chýbal na ľavej strane Dávid Hancko, s ktorým tvorí nebezpečnú dvojicu smerom dopredu: „Myslím si, že som chodil viac do stredu schválne. Vedeli sme, že budú hrať v hlbokom bloku a bolo to treba nejak rozvíriť. A aj ten gól, ktorý nebol uznaný, padol vlastne po nábehu cez ten stredný priestor. Takže bolo to schválne, ale Mesík dneska naozaj po tej čiare odviedol dobrú robotu a ako som povedal, nielen on, ale aj hráči, ktorí dostali prvýkrát šancu v reprezentácii.“
Pališčák ešte začiatkom tohto roka pôsobil aj v žilinskom „béčku“. V súčasnosti hrá Európsku ligu s Plzňou a najnovšie je aj reprezentant. „Nebol to pre mňa najľahší zápas. Bolo to niečo nové, takže si musím ešte zvyknúť. Nie som tu predsa dlho. Som však veľmi rád, že tréner mi dal šancu a budem sa snažiť ďalej na sebe pracovať a jednoducho sa ešte viac vycibriť, aby som mohol hrávať pravidelnejšie,“ uviedol Pališčák po dueli na pôde Kazachstanu (2:2). V klube však zastáva pozíciu stopéra v systéme s troma obrancami. „Nie je to úplne moja pozícia a necítil som sa tam najlepšie. Keď tam však budem hrávať dlhšie, tak si myslím, že si na to zvyknem. V klube to nehrávame, ani ja som to predtým nejak často nehrával, takže bolo to niečo iné,“ dodal Pališčák, spolu s ktorým absolvoval premiéru za národný tím aj stredopoliar Sebastian Nebyla.
Spomedzi skúsenejších hráčov bol v základe Róbert Boženík, ktorý prelomil strelecké suchoty v rámci ostrých zápasov a skóroval takmer presne po troch rokoch. Po stretnutí bol rád za postup z C-divízie, kde Slováci strávili tri sezóny: „Úprimne si myslím, že všetkých nás mrzelo, že v posledných rokoch sme padli do tej C-divízie. Tie zápasy sú naozaj náročné, lebo veľa cestujete, stojíte proti súperom, ktorí väčšinou hrajú z bloku a sú nepríjemní. Teraz už každá krajina naozaj vie hrať futbal, ako Faerské ostrovy. Majú naozaj šikovných futbalistov. Naozaj to je náročné a úprimne poviem, nie je jednoduché postúpiť z tejto divízie. Za to sme šťastní, keď prišiel v lete pán tréner Weiss k mužstvu, tak povedal, že o ničom inom ako o postupe sa nebudeme baviť. Čiže všetko sme tomu podriadili. V B-divízii nás čakajú lepší súperi, kvalitnejší. Naozaj sa musíme sa pripraviť. A teraz sa už pozeráme na december, kedy bude žreb kvalifikácie na ME, takže veríme, že sa nám pošťastí dobrá skupina a pôjdeme si to opäť s nimi rozdať,“ povedal Boženík.
Kapitánsku pásku mal v neprítomnosti Milana Škriniara krídelník Lukáš Haraslín. V premiére v tejto úlohe bol jedinou z opôr, ktorá odmietla predčasné voľno po dueli s Faerskými ostrovmi. V druhom polčase vyslal na brankára Stasa Pokatilova nebezpečnú strelu, ktorú kazašský gólman len vyrazil pred Davida Strelca. Ten skóroval, no VAR odhalil ofsajd. „Už ani neviem, čo sa tam stalo. Najprv mi rozhodca povedal, že kontroluje dve situácie. Najprv moje postavenie a potom postavenie Strela, či náhodou nebol v ofsajde. A nakoniec vypátral tretiu situáciu, kedy mi povedal, že ´Božo´ sa dotkol lopty. Pýtam sa ´Boža´, či sa tej lopty dotkol, tak hovorí, že nie. Takže ja už tým pravidlám nejak veľmi nerozumiem. Okej, možno pomýlil brankára, ale neprešiel pred ním, netienil tomu brankárovi. Myslím si, že brankár by urobil ten zákrok tak či tak. Takže hovorím, ja tým pravidlám už asi prestávam rozumieť, ale škoda toho,“ priznal 30-ročný Haraslín. V Astane mu chýbal na ľavej strane Dávid Hancko, s ktorým tvorí nebezpečnú dvojicu smerom dopredu: „Myslím si, že som chodil viac do stredu schválne. Vedeli sme, že budú hrať v hlbokom bloku a bolo to treba nejak rozvíriť. A aj ten gól, ktorý nebol uznaný, padol vlastne po nábehu cez ten stredný priestor. Takže bolo to schválne, ale Mesík dneska naozaj po tej čiare odviedol dobrú robotu a ako som povedal, nielen on, ale aj hráči, ktorí dostali prvýkrát šancu v reprezentácii.“