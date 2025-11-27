< sekcia Šport
Pališčák predĺžil zmluvu s MŠK Žilina: „Urobím maximum pre úspech“
Pred rokom a pol podpísal Pališčák svoj prvý profesionálny kontrakt.
Autor TASR
Žilina 27. novembra (TASR) - Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina si poistilo služby talentovaného Tobiáša Pališčáka. Čerstvo 18-ročný obranca predĺžil zmluvu s aktuálne prvým tímom Niké ligy do 31. decembra 2029.
Pred rokom a pol podpísal Pališčák svoj prvý profesionálny kontrakt. Odvtedy je súčasťou A-tímu, pričom do jeho kariéry pribudli už aj prvoligové zárezy, štart v kvalifikácii Konferenčnej lige či aktuálne aj líderské úlohy v rámci mládežníckej Ligy majstrov.
„Som vďačný, že so mnou klub predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky. Teší ma, že od prvej zmluvy som sa dokázal stabilne presunúť do A-tímu a pravidelne nastupovať. Nový kontrakt beriem ako odmenu za výkony na ihrisku a motiváciu do ďalšej práce. Ciele máme v Žiline vždy najvyššie, čiže najbližšie by som chcel s áčkom zabojovať o titul v lige a s U19 sa v rámci mládežníckej Ligy majstrov dostať čo najďalej. Mojou ambíciou do budúcnosti je vyskúšať si aj zahraničie, ale uvidíme, ako to dopadne. Momentálne som v Žiline a urobím maximum pre klubový úspech,“ vyjadril sa Pališčák pre klubový web MŠK.
