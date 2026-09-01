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Pališčák prestúpil zo Žiliny do Plzne, Belaník: Obrovský talent

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Na snímke zľava hráč Žiliny Aleksandre Narimanidze, hráč Trnavy Filip Trello a hráč Žiliny Tobiaš Pališčák počas zápasu 6. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina v Trnave v nedeľu 30. augusta 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Pališčák prišiel do žilinskej akadémie ako štrnásťročný. Postupne sa prepracoval do prvého mužstva, v ktorom debutoval ako tretí najmladší hráč v klubovej histórii.

Autor TASR
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Plzeň 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. Osemnásťročný obranca opustil klub spod Dubňa po štyroch rokoch. Výšku odstupného zainteresované strany nezverejnili, podľa Žilinčanov však patrí medzi najvýznamnejšie v histórii klubu.

Pališčák prišiel do žilinskej akadémie ako štrnásťročný. Postupne sa prepracoval do prvého mužstva, v ktorom debutoval ako tretí najmladší hráč v klubovej histórii. Za A-tím odohral 41 majstrovských zápasov a pripísal si dve asistencie. Slovensko reprezentoval v mládežníckych kategóriách a so Žilinou nastupoval aj v mládežníckej Lige majstrov UEFA. Podľa špecializovaného portálu transfermarkt dostala Žilina za mladíka tri milióny eur.

Viktoria sledovala mladého stopéra dlhší čas a jej záujem sa zintenzívnil v závere prestupového obdobia. „Tobiáš je obrovský talent s veľkým potenciálom po futbalovej aj charakterovej stránke. Viktoria Plzeň ho dlhodobo sledovala a mala ho veľmi dobre zmapovaného. Ponuka, s ktorou prišli, patrila medzi najzaujímavejšie, aké sme za mladého hráča v histórii klubu dostali,“ uviedol športový riaditeľ MŠK Karol Belaník pre klubový web. Podľa neho môže byť prestup do popredného českého klubu dôležitým krokom v Pališčákovom ďalšom rozvoji: „Prichádza do prostredia s veľkou konkurenciou, pravidelnou účasťou v európskych pohároch a vysokými nárokmi na výkony. Zároveň si však myslíme, že má všetky predpoklady na to, aby sa presadil.“
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