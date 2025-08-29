< sekcia Šport
Palmer nebude k dispozícii Chelsea v zápase s Fulhamom
Dvadsaťtriročného reprezentanta Angličana vyradilo z hry zranenie slabín.
Autor TASR
Londýn 29. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea Londýn si vo víkendovom ligovom stretnutí s Fulhamom v Premier League musí poradiť bez Colea Palmera.
Dvadsaťtriročného reprezentanta Angličana vyradilo z hry zranenie slabín, pre ktoré nebude k dispozícii ani národnému výberu v kvalifikačných zápasoch o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Andorre a Srbsku. Colmer už absentoval v predošlom zápase s West Hamom United, keď sa sťažoval na bolesť počas predzápasovej rozcvičky. Informovala agentúra AP.
