Palmer sa sťahuje z Manchestru City do Chelsea

Londýn 1. septembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant do 21 rokov Cole Palmer prestúpil z Manchestru City do Chelsea FC. Londýnsky klub za ofenzívneho stredopoliara zaplatil úradujúcemu majstrovi Premier League čiastku 40 miliónov libier, informovala AFP.



Palmer podpísal s Chelsea sedemročný kontrakt. Debut v jej drese môže zaznamenať už v sobotňajšom domácom zápase proti Nottinghamu Forest. "Prišiel som do Chelsea, pretože sa mi páči projekt a vízia majiteľov klubu. Chcem predviesť môj talent a pomôcť k dosahovaniu úspechov," uviedol Palmer.