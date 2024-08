Palmer sa upísal Chelsea do roku 2033

Londýn 14. augusta (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Cole Palmer predĺžil zmluvu s Chelsea o ďalšie dve sezóny do leta 2033. V utorok o tom informovala BBC.



Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar tak má nový kontrakt s lepšími podmienkami platný až deväť rokov. Palmer prišiel na Stamford Bridge vlani v septembri a prvá sezóna mu vyšla nad očakávania. V 45 zápasoch vo všetkých súťažiach strelil 25 gólov a na ďalších 15 prihral. Palmer sa predstavil aj na nedávnych ME, kde nastúpil do piatich zápasov a strelil gól vo finále, ktoré Anglicko nakoniec prehralo so Španielskom 1:2.



"Som veľmi rád, že som podpísal túto novú zmluvu. V prvej sezóne som tu dosiahol veľa a dúfam, že v tomto klube budem môcť zažívať skvelé veci aj naďalej, a to tak v osobnej rovine, ako aj z hľadiska prinášania úspechov a trofejí pre Chelsea," povedal Palmer pre oficiálnu stránku klubu.



Chelsea, ktorá v minulej sezóne skončila v tabuľke na šiestom mieste, začne novú ročníku Premier League v nedeľu doma proti majstrovi Manchestru City.