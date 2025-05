Palmieri podpísal dvojročnú zmluvu NY Islanders

New York 31. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders predĺžil zmluvu s americkým útočníkom Kyleom Palmierim. Tridsaťštyrirčoný center podpísal nový dvojročný kontrakt v priemernej ročnej hodnote 4,75 milióna amerických dolárov. Klub z Long Islandu sa dohodol na ďalšej spolupráci aj so švédskym obrancom Adamom Boqvistom. Ten uzavrel ročnú zmluvu na 850-tísic USD.



Palmieri má za sebou štvrtú kompletnú sezónu za Islanders. Odohral v nej všetkých 82 duelov základnej časti, v ktorých strelil 24 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Do klubu prišiel počas sezóny 2020/21 výmenou z New Jersey Devils. Informovala agentúra AP.