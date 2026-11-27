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Palmieri si roztrhol predný skrížený väz a poškodil meniskus
Útočník New York Islanders utrpel zranenie v utorkovom zápase s Torontom, keď sa jeho noha po súboji s Eastonom Cowanom nešťastne ohla okolo pravej žŕdky.
Autor TASR
New York 27. novembra (TASR) - Americký hokejový útočník Kyle Palmieri si roztrhol predný skrížený väz a poškodil meniskus v pravom kolene. V zámorskej NHL ho čaká pauza na šesť až osem mesiacov.
Útočník New York Islanders utrpel zranenie v utorkovom zápase s Torontom, keď sa jeho noha po súboji s Eastonom Cowanom nešťastne ohla okolo pravej žŕdky. Do hry sa už nevrátil a neskôr v priebehu týždňa podstúpil lekárske vyšetrenie. Stalo sa to takmer rok po tom, čo si ťažko zranil ľavé koleno.
Palmieri stihol v prebiehajúcej sezóne odohrať 23 stretnutí, v ktorých nazbieral deväť bodov (4+5). V minulom ročníku si pre zranenie pripísal len 25 štartov s bilanciou šesť gólov a 12 asistencií.
Útočník New York Islanders utrpel zranenie v utorkovom zápase s Torontom, keď sa jeho noha po súboji s Eastonom Cowanom nešťastne ohla okolo pravej žŕdky. Do hry sa už nevrátil a neskôr v priebehu týždňa podstúpil lekárske vyšetrenie. Stalo sa to takmer rok po tom, čo si ťažko zranil ľavé koleno.
Palmieri stihol v prebiehajúcej sezóne odohrať 23 stretnutí, v ktorých nazbieral deväť bodov (4+5). V minulom ročníku si pre zranenie pripísal len 25 štartov s bilanciou šesť gólov a 12 asistencií.