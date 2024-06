Palmisanová triumfovala v chôdzi na 20 km, Czaková na 20. mieste

ME v Ríme - finálové výsledky I. súťažného dňa



Ženy



Chôdza - 20 km: 1. Antonella Palmisanová 1:28:08 h, 2. Valentina Traplettiová (obe Tal.) 1:28:37, 3. Ľudmyla Oľanovská (Ukr.) 1:28:48, 4. Laura Garcíová-Carová (Šp.); 5. Camille Moutardová (Fr.) 1:28:55, 6. Cristina Montesinosová (Šp.) 1:29:07,... 20. Mária Katerinka CZAKOVÁ 1:34:32, 21. Hana BURZALOVÁ 1:34:43, 27. Ema HAČUNDOVÁ (všetky SR) ) 1:39:18

Rím 7. júna (TASR) - Slovenská chodkyňa Mária Katerinka Czaková obsadila na atletických ME v Ríme na trati 20 km 20. miesto výkonom 1:34:32 h. V úvodnej disciplíne šampionátu skončila hneď za ňou Hana Burzalová za 1:34:43, tretia zo Sloveniek Ema Hačundová prišla do cieľa na 27. mieste v čase 1:39:18.Zisk titulu majsterky Európy si na domácej pôde nenechala vziať úradujúca olympijská šampiónka Antonella Palmisanová, ktorá zvíťazila v čase 1:28:08 h. Tridsaťdvaročná Talianka od úvodu udávala tempo, po polovici trate sa súperkám vzdialila a išla si po tokijskom zlate po druhý titul na vrcholnom podujatí. Na ME získala druhú medailu, už v roku 2018 v Berlíne dokráčala na bronzovej pozícii. Na druhom mieste prišla do cieľa ďalšia domáca veteránka, 38-ročná Valentina Traplettiová (1:28:37), bronz získala Ukrajinka Ľudmyla Oľanovská (1:28:48), ktorá na cieľovej čiare predstihla Španielku Lauru Garciovú-Carovú.Slovenky nastúpili na preteky s taktikou ísť si svoje tempo a už od úvodného kilometra sa nesnažili držať vo vedúcej skupine. Czaková sa na úrovni 20. miesta pohybovala neustále, na tejto pozícii prešla medzičasom na piatom i pätnástom kilometri. Burzalová dobre finišovala, na 5 km bola na 30. mieste, na 15 km ešte na 23., aby si na záverečných 5 km vylepšila pozíciu o dve priečky.