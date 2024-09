Paločko sa upísal Popradu. Zabojujem o miesto v zostave, hovorí

Poprad 23. septembra (TASR) - Hokejový extraligista HK Poprad sa dohodol s Matúšom Paločkom na zmluve do konca tejto sezóny. Pre 33-ročného útočníka pôjde o tretie pôsobenie v materskom klube, ktorý o jeho príchode informoval na oficiálnom webe.



"Po ukončení spolupráce v Michalovciach ma kontaktoval Július Koval. Mal som aj iné ponuky z extraligy či 1. ligy, ale nakoniec som sa rozhodol pre návrat domov. Keď som naposledy odchádzal z Popradu, bol som sám, ale teraz mám syna a rodinu, takže aj toto zohralo dôležitú úlohu v mojom rozhodovaní. Zabojujem o miesto v zostave, pretože Poprad má nabitú ofenzívu. Verím, že nakoniec budem prínosom pre mužstvo a každým zápasom predvedieme výborný výkon a budeme stúpať v tabuľke," povedal Paločko po príchode do Popradu.



"Na trhu voľných hráčov sa objavil Matúš Paločko a keďže ide o domáceho hokejistu, výborného korčuliara a silného hráča na puku, rozhodli sme sa mu ponúknuť zmluvu. Som rád, že si vybral Poprad a prajem mu všetko dobré," vyjadril sa na margo staronového príchodu športový riaditeľ klubu Július Koval.



Paločko počas 15 sezón nastúpil v extralige do 671 duelov, v ktorých získal 258 bodov za 118 gólov a 140 asistencií. Okrem materského Popradu nastupoval v slovenskej najvyššej súťaži aj v drese Liptovského Mikuláša a Michaloviec.