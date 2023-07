Paločko v novej sezóne pokračuje v Michalovciach

Michalovce 8. júla (TASR) - Slovenský hokejista Matúš Paločko bude v novej sezóne pokračovať v HK Dukla Michalovce. Tridsaťdvaročný útočník strávi na Zemplíne druhú sezónu.



Počas uplynulého ročníka extraligy odohral v drese "líšok" 57 zápasov, v ktorých si pripísal 29 kanadských bodov (16+13). Počas tretieho duelu semifinálovej série so Slovanom Bratislava sa zranil a do konca play off už nenastúpil. Informovala o tom HK Dukla Michalovce na svojej webovej stránke.



"Musím skonštatovať, že sezóna dopadla nad moje očakávania. Mrzí ma, že v najdôležitejších chvíľach som tímu nemohol pomôcť. Hokejový život však píše aj takéto príbehy. Spoluhráči a vedenie klubu mi po príchode pripravili vynikajúce podmienky na aklimatizovanie, čo sa prejavilo na mojich výkonoch na ľade, za čo im som nesmierne vďačný," uviedol Paločko pre klubový web.