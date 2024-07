Palovčáková sa stala športovou riaditeľkou Iuventy Michalovce

Michalovce 5. júla (TASR) - Novou športovou riaditeľkou hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce sa stala Milica Palovčáková. Na poste vystriedala Helenu Aspriduovú, ktorá po dvoch rokoch skončila vo funkcii na vlastnú žiadosť. Spoločne s manželom Borisom Aspridisom, ktorý v Iuvente pôsobil ako asistent trénera a kondičný tréner, sa totiž rozhodli vrátiť sa do Česka. Klub informoval o personálnych zmenách na oficiálnej webstránke.



Bývalá trénerka Palovčáková v minulosti pôsobila v michalovskom klube aj ako vedúca družstva žien či organizačná pracovníčka. "Milica bola v minulosti súčasť klubu. Aj teraz bola v jeho blízkosti a keď sme potrebovali pomoc, rada pomohla. Naša myšlienka bola, aby sme post športového riaditeľa obsadili človekom, ktorý pozná klub a nemusel by sa zoznamovať s prostredím. Milica túto podmienku spĺňa. Som rád, že našu ponuku prijala a bude nám k dispozícii," uviedol prezident klubu Patrik Sabov. Nová športová riaditeľka nastúpi do pozície v polovici júla, keďže v týchto dňoch je s reprezentačným tímom kadetiek vo Švajčiarsku.



Už bývalý asistent trénera Aspridis bude pôsobiť pri mužskom tíme Karvinej. Jeho manželka uvítala možnosť vrátiť sa do Česka najmä z rodinných dôvodov, keďže počas pôsobenia v Michalovciach sa im narodila dcérka a na východe Slovenska nemali blízku rodinu. "Vedeli sme, že táto situácia musí raz nastať, ale teraz nás to trochu zaskočilo. S Helenou i Borisom sme boli maximálne spokojní. K ich práci sme nemali žiadne výhrady, odviedli u nás kusisko poctivej roboty. Chcel by som im touto cestou poďakovať za účinkovanie v našom klube, ako aj popriať im veľa úspechov v ďalších pôsobiskách," poznamenal Sabov.