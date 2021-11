Gombos na Peugeot Slovakia Open prehral v 1. kole dvojhry s Džumhurom

Na snímke Lukáš Palovič (SVK) v stretnutí proti Danylovi Kaliničenkovi (UKR) v 1. kole dvojhry na tenisovom turnaji Peugeot Slovakia Open 9. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer



dvojhra - 1. kolo:



Damir Džumhur (BaH) - Norbert GOMBOS (SR-4) 6:3, 6:3

Danylo Kalinočenko (Ukr.) – Lukáš PALOVIČ (SR) 7:6 (4), 7:6 (5)





Bratislava 9. novembra (TASR) – Slovenský tenista Norbert Gombos sa s účinkovaním na turnaji Peugeot Slovak Open rozlúčil už v prvom kole dvojhry Víťaz bratislavského challengru z roku 2016 prehral ako nasadená štvorka s Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny 3:6, 3:6.Počas celého zápasu nenašiel recept na disponovaného súpera, ktorý sa na dvorci výborne pohyboval a aj z náročných pozícii dokázal zahrať víťaznú údery. V úvodnom sete dvakrát prelomil podanie Gombosa. Najlepší slovenský singlista robil priveľa nevynútených chýb. V druhom dejstve si Džumhur po rýchlom brejku vybudoval náskok 4:1 a zápas už dotiahol do úspešného konca. Vzájomnú bilanciu s Gombosom upravil na 3:2.Nedarilo sa ani Lukášovi Palovičovi, ktorý v 1. kole dvojhry vypadol, keď nestačil na Danyla Kaliničenka 6:7 (4), 6:7 (5). Ukrajinský kvalifikant nastúpi v dueli o postup do štvrťfinále proti úspešnejšiemu z dvojice Lukáš Pokorný (SR), Tallon Griekspoor (Hol.).Palovič do zápasu vstúpil sebavedomo a za stavu 6:5 sa pri podaní súpera dostal dokonca k dvom setbalom, no ani jeden z nich nevyužil. V tajbrejku mal navrch jeho ukrajinský súper. Druhý set bol rovnako vyrovnaný. Devätnásťročný Slovák nedovolil Kaliničenkovi využiť úvodné dva mečbaly. Vynútil si tajbrejk, v ktorého koncovke mal však navrch Ukrajinec.