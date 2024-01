Palovičová by chcela preteky v Jasnej opäť o tri roky: Uvidíme

Jasná 21. januára (TASR) - Vízia organizátorov Svetového pohára lyžiarok v Jasnej je usporadúvať podujatie každé tri roky. Uviedla to riaditeľka pretekov Jana Palovičová. Motiváciou sú najmä skvelé ohlasy pretekárok počas víkendových pretekov v slalome a obrovskom slalome.



Počas oboch dní sa do strediska v Jasnej dostavilo množstvo divákov, ktorí si chceli vychutnať jazdu Petry Vlhovej. Slovenská reprezentantka však v sobotu po páde v 1. kole "obráku" skončila v nemocnici a musela predčasne ukončiť sezónu. Preteky nedokončili viaceré lyžiarky. "Nebolo to traťou. Stáva sa to, pretekári robia chyby, hoci je to najsmutnejšie a nemuselo sa to stať. Keď som dnes stála na slalome, povedala som si, že to je ako ušité pre Peťu. Držme jej palce, ale trať je pre všetkých rovnaká a každý sa s tým musí vysporiadať," uviedla Palovičová.



V stredisku v Nízkych Tatrách sa preteky SP konali po tretí raz, lyžiarky tu bojovali o body v roku 2016 a 2021. "Vždy je to ťažšie zorganizovať, keď to nie je každý rok alebo dva. Ak je to raz za čas, je to ťažšie. Je to organizačne veľmi náročné, ale zvládli sme to. Máme dnes krásne počasie a emócie, ktoré ľudia dávajú lyžiarkam, sú skvelé," povedala Palovičová pred druhým kolom nedeľného slalomu.



Riaditeľka pretekov by podujatie SP chcela v Jasnej opäť o tri roky: "Či sa to podarí neviem. Náš cieľ teraz je, aby sme si vydýchli, zhodnotili to a na jar uvidíme na kongrese FIS."



Ešte raz sa vrátila k nepríjemnému momentu zo soboty, kedy hľadisko stíchlo po páde Vlhovej. "Všetci ju chceli vidieť, chápem to. Ale som prekvapená, že prišli aj na druhý deň napriek jej neúčasti. Ľudia sa zabávajú, užívajú si to, momentálne je to najväčší športový sviatok na Slovensku a ľuďom to chýba," povedala funkcionárka.



Okrem skvelej atmosféry vyšlo organizátorom aj počasie, Palovičová vyjadrila spokojnosť najmä s dvoma vecami: "Najťažšia pre nás bola doprava, ale to sme zvládli. A tiež sa nám podarilo pripraviť na výbornú."