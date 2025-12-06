Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paltrinieri v sobotu odštartoval púť olympijského ohňa po Taliansku

Olympijská vlajka pre letné olympijské hry veje 19. júla 2021 v tenisovom centre Ariake v Tokiu. Foto: TASR/AP

Paltrinieri začal 12-tisíc kilometrov dlhú trasu, ktorá potrvá 63 dní a povedie cez všetkých 110 talianskych provincií.

Autor TASR
Rím 6. decembra (TASR) - Olympijský oheň odštartoval presne dva mesiace pred začiatkom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo svoju púť po Taliansku. Na Stadio dei Marmi v Ríme si ho prevzal olympijský šampión v plávaní Gregorio Paltrinieri.

Paltrinieri začal 12-tisíc kilometrov dlhú trasu, ktorá potrvá 63 dní a povedie cez všetkých 110 talianskych provincií. „Je mi potešením byť súčasťou olympijského hnutia, aj keď ide o zimné olympijské hry,“ konštatoval päťnásobný olympijský medailista podľa AP.

Po Paltrinierim prevzali pochodeň bývalá šermiarka Elisa Di Franciscová, skokan do výšky Gianmarco Tamberi, tenista Matteo Berrettini, niekdajší hráč basketbalovej NBA Andrea Bargnani a bývalý motocyklový pretekár Max Biaggi. Celkovo má mať pochodeň 10.001 nosičov.
.

