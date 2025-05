Palušek si v druhej skupinovej fáze pripísal dve víťazstvá

Bratislava 8. mája (TASR) - Slovenský stolnotenisový reprezentant Samuel Palušek si v druhej skupinovej fáze na domácich ME do 21 rokov v Bratislave pripísal vo štvrtok na konto dve víťazstvá. Najskôr si poradil s Francúzom Alexisom Kouraichim 4:0 na sety a Bulhara Joana Veličkova zdolal po tuhom boji 4:3.



Samuel Arpáš a Damján Floro zaznamenali v skupinách jedno víťazstvu a jednu prehru rovnako ako Dominika Wiltscková vo dvojhre žien. V Tipos aréne rozohrali aj párové súťaže. Vo štvorhre postúpili do 2. kola Palušek s Floro, Arpáš s Maďarom Balázsom Leim i Wiltscková so svojou krajankou Adrianou Illášovou. Prvé kolo mixu bolo konečnou stanicou pre Paluška s Wiltschkovou i pre Flora s Illášovou.