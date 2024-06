Panama zdolala domácich Američanov 2:1, skóroval i Blackman

Copa America - C-skupina:



/Atlanta/:



Panama - USA 2:1 (1:1)



Góly: 26. Blackman, 83. Fajardo - 22. Balogun, ČK: 88. Carrasquilla - 18. Weah





/East Rutherford/:



Uruguaj - Bolívia 5:0 (2:0)



Góly: 8. Pellistri, 21. Nunez, 77. Araujo, 81. Valverde, 89. Bentancur



Atlanta 28. júna (TASR) - Futbalisti Panamy prekvapujúco zvíťazili v piatkovom stretnutí 2. kola C-skupiny na 48. ročníku Copa America v Atlante nad domácou reprezentáciou USA 2:1. V druhom zápase si Uruguaj poradil s Bolíviou 5:0 a vedie skupinu so 6 bodmi.Američania majú napriek prehre bližšie k postupu do štvrťfinále, hoci majú rovnako ako Panamčania v tabuľke tri body. Na Copa America však v prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre a USA majú rozdiel +1, Panama -1. USA však na záver čaká súboj proti favoritovi skupiny Uruguaju, ktorý nemá ešte istý postup, Panama sa predstaví proti Bolívii, ktorá má na konte 0 bodov a so skóre -7 už iba matematickú šancu na účasť medzi najlepšou osmičkou.Američania sa dostali do vedenia v 22. minúte, keď skóroval útočník AS Monaco Folarin Balogun. Panama vyrovnala o štyri minúty, keď sa presadil obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman. Víťazný presný zásah vsietil v 83. minúte striedajúci Jose Fajardo, útočník čilského tímu Universidad Catolica. Všetky góly padli v čase, keď Američania hrali o jedného hráča menej, v 18. minúte uvidel červenú kartu stredopoliar Juventusu Timothy Weah po skrate, keď v súboji mimo lopty udrel Rodericka Millera. "," kritizoval svojho zverenca tréner Američanov Gregg Berhalter podľa AFP.