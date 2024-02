Panamský obranca Davis podpísal zmluvu s FC Košice

Košice 6. februára (TASR) - Kapitán panamskej futbalovej reprezentácie Eric Davis podpísal zmluvu s FC Košice s platnosťou do konca prebiehajúcej sezóny. Tridsaťdvaročný obranca sa tak vracia do najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej už v minulosti osem rokov pôsobil v drese FC DAC 1904 Dunajská Streda. Košický klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej webstránke.



"Sme radi, že sa Eric pripojil k nášmu tímu. Každý vie, že má množstvo skúseností z najvyššej slovenskej súťaže a navyše je aj reprezentant Panamy. Myslím si, že my môžeme pomôcť jemu a aj on nám, najmä ak máme zraneného hráča na tejto pozícii. Veríme, že obe strany budú spokojné a budeme môcť spolupracovať dlhšie. Potrebujeme do kabíny jeho profesionálny prístup a jeho rutinu, pretože nasledujúcich pár mesiacov bude veľmi náročných," povedal športový riaditeľ FC Košice Balázs Farkas, podľa ktorého sa posilňovanie tímu ešte nekončí. Do kádra by mohli pribudnúť dvaja hráči.



Davis odohral za DAC 161 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, strelil v nich 18 gólov. V drese Panamy nastúpil do 86 stretnutí, v ktorých strelil sedem gólov.



Je piatou novou akvizíciou FC Košice pred jarnou časťou sezóny 2023/2024. Pred ním do kádra pribudli portugalský brankár Cristiano Figueiredo, americký krídelník Zyen Jones, útočník Jeremy Obounet z Gabonu a francúzsky stopér Nassim Innocenti.