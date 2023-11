Panarin bodoval aj v deviatom domácom zápase, 700. duel Troubu

New York 30. novembra (TASR) - Ruský hokejista Artemij Panarin pomohol v noci na štvrtok gólom k víťazstvu New Yorku Rangers nad Detroitom 3:2 a bodoval tak aj v deviatom domácom zápase od začiatku sezóny NHL. Je to najdlhšia takáto séria v histórii klubu od ročníka 1996/97, keď legendárny Wayne Gretzky v drese "jazdcov" získal minimálne bod v každom z úvodných desiatich domácich duelov.



Panarin počas svojej domácej šnúry nazbieral 14 bodov za štyri góly a desať asistencií. Obranca "jazdcov" Jake Trouba odohral jubilejný 700. zápas v profiligovej kariére, jeho spoluhráč z defenzívy Erik Gustafsson nastúpil na 400. duel v NHL.



Cole Caufield prispel gólom k triumfu Montrealu na ľade Columbusu 4:2. Zaknihoval už 60 gól. v NHL, potreboval na nich 145 stretnutí. Stal sa iba piatym hráčom Canadiens, ktorý za nich debutoval za uplynulých 100 rokov, ktorý strelil 60. gól v kariére ešte pred 150. zápasom. Pred ním to dokázali len Howie Morenz (74 stretnutí), Maurice Richard (83), Jean Beliveau (132) a Joe Benoit (135).



Jednu asistenciu si v zápase pripísal domáci Zach Werenski, ktorý tak stanovil nový rekord v počte bodov obrancu Columbusu za jeden mesiac - v novembri ich nazbieral dokopy 11. Osamostatnil sa na čele historickej štatistiky, po desať bodov v jednom mesiaci získali Seth Jones (vo februári 2021), James Wisniewski (január 2014), Ryan Murray (január 2014) a Ron Hainsey (december 2006).



Washington prehrával na ľade Los Angeles 0:1, ale dokázal výsledok otočiť a zvíťazil 2:1. Podobný víťazný obrat predviedol už siedmykrát v tejto sezóne. Viac ich majú v prebiehajúcom ročníku na konte len Colorado, Toronto a New Jersey Devils - 8.