Panarin napodobnil Gretzkého a Petra Šťastného

New York 10. marca (TASR) - Ruský hokejový útočník Artemij Panarin zaznamenal pri víťazstve New Yorku Rangers v NHL na ľade Montrealu Canadiens (4:3 pp a sn) tri asistencie. Siedmykrát v kariére sa tak dostal na métu 70 bodov a vyrovnal zápisy Waynea Gretzkého a Petra Šťastného.



Panarin sa po kanadskej legende a bývalom slovenskom centrovi stal len tretím hráčom od sezóny 1963-64, ktorý ako nedraftovaný hráč dosiahol v prvých ôsmich ročníkoch aspoň sedem 70-bodových sezón.



Bol to zároveň jeho 19. zápas s tromi asistenciami v drese Rangers, lepší sú len Brian Leetch (37), Andy Bathgate (26), Rod Gilbert (25) a Mark Messier (21).



Dallas vyhral v Buffale vysoko 10:4 a deviatykrát v histórii, z toho prvý za uplynulých 14 rokov, zaznamenal dvojciferný počet gólov v jednom zápase. Klubový rekord je triumf 15:2 z 11. novembra 1981 proti Winnipegu Jets. Do streleckej listiny sa zapísalo deväť hráčov Stars. Dallas strelil štyri góly za 3 minúty a 3 sekundy, len dvakrát sa v histórii klubu sa to podarilo rýchlejšie - 14.11.1981 proti Quebecu (1:49) a 3.4.1985 proti Torontu (2:40).



Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby zaznamenal proti NY Islanders (3:4 pp) jednu asistenciu a bol to jeho 132. proti “ostrovanom” ako hráč Penguins. Predbehol tak klubovú ikonu Maria Lemieuxa (131), na čele poradia je Jaromír Jágr (155).



Dawson Mercer strelil po asistencii Tomáša Tatara jeden z gólov New Jersey proti Washingtonu (3:2 pp a sn) a bodoval v 11. zápase za sebou. Vyrovnal tak zápis Brendana Shanahana v klubovej histórii spomedzi hráčov pred dosiahnutím 22. narodenín.



Brankár Pjotr Kočetkov zaznamenal po povolaní z farmy a návrate do NHL už štvrtý shutout v sezóne, keď prispel k víťazstvu Caroliny nad Philadelphiou 1:0. V počte čistých kont v pozícii nováčika vyrovnal klubový rekord Petra Sidorkiewicza zo sezóny 1988-89.



Brayden Point skóroval dvakrát proti Vegas, ale jeho Tampa Bay prehrala 3:4 pp. Point vyrovnal svoje maximum v počte gólov zo sezóny 2018-19, keď má na konte 41 presných zásahov. Rovnako, alebo viac 40-gólových sezón v drese “bleskov” zaznamenali len Steven Stamkos (6x), Nikita Kučerov (2x) a Vincent Lecavalier (2x).



Erik Karlsson strelil svoj 20. gól v sezóne a s 83 bodmi v 66 zápasoch si o jeden bod vylepšil kariérne maximum, ktoré dosiahol v drese Ottawy v sezóne 2015-2016. Jeho San Jose prehralo v St. Louis 2:4. Švédsky hokejista sa stal tretím obrancom Sharks, ktorý strelil 20 gólov v jednej sezóne, pred ním to trikrát dokázal Brent Burns a raz Sandis Ozolinš.