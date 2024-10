Panarin v NHL so štyrmi bodmi a hetrikom, Slováci nebodovali

NHL - výsledky:



Seattle - Philadelphia 6:4, Chicago - San Jose 4:2, Nashville - Edmonton 2:4, St. Louis - NY Islanders 1:0 pp, Detroit - NY Rangers 2:5, Columbus - Buffalo 6:4, Florida - Vancouver 2:3 pp, Montreal - Los Angeles 1:4, Ottawa - New Jersey 1:3, Tampa Bay - Vegas 4:3, Washington - Dallas 3:2

New York 18. októbra (TASR) – Hokejisti New Yorku Rangers vyhrali v noci na piatok v zámorskej NHL na ľade Detroitu Red Wings 5:2. Hetrikom a asistenciou sa pod to podpísal Artemi Panarin, ktorý získal štvrtýkrát za sebou viac ako jeden bod v zápase. Štyri body zaznamenal aj jeho spoluhráč Vincent Trocheck (1+3), ktorý vsietil víťazný gól na priebežných 3:1. Zo Slovákov boli v akcii piati hráči, pričom ani jeden sa nezapísal do kanadského bodovania.Panarin, ktorý má v tejto sezóne dokopy 11 bodov (5+6) je prvý hráč v histórii Rangers, ktorý získal viac ako bod v každom zo štyroch úvodných zápasov. V rámci ligy sa to naposledy podarilo pred troma rokmi Connorovi McDavidovi z Edmontonu (6 zápasov), rekord drží Mario Lemieux z ročníka 1992/93 (12).citovala Panarina oficiálna webstránka NHL.Spomedzi Slovákov sa tešili z výhry všetci okrem Juraja Slafkovského. Jeho Montreal prehral 1:4 s Los Angeles Kings a 20-ročný útočník nastúpil v prvom útoku. Na ľade strávil 21:10 minúty, rozdal päť hitov a mal štyri bloky. Ďalší útočník Tomáš Tatar s krajanom Šimonom Nemcom z New Jersey vyhrali na ľade Ottawy 3:1. Tatar ukončil zápas s ice timom 9:58 a troma strelami na bránu, obranca Nemec bol na ľade 13:58 minúty, zablokoval jedu strelu a zaznamenal dve trestné minúty. Tampa Bay s Erikom Černákom v druhej obrannej dvojici vyhrala 4:3 nad Vegas – Slovák mal mínusový bod, jeden blok, tri hity a na ľade bol 21:04 minúty. Päticu Slovákov dopĺňa Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral 3:2 nad Dallasom. Slovenský bek zablokoval 7 striel, rozdal štyri hity a mal aj jednu strelu na bránku. Celkovo hral 18:15 minúty a ukončil duel s mínuskou.