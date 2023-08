Panathinaikos a Sparta sú na dobrej ceste do play off

Na snímke stredopoliar Slovana Juraj Kucka oslavuje vyrovnávajúci gól na 1:1 v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - Maccabi Haifa v stredu 9. augusta 2023 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Na snímke gólová radosť hráčov Trnavy v zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) vo futbale KSS Lech Poznaň - FC Spartak Trnava v Poznani vo štvrtok 10. augusta 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Odvety 3. predkola Ligy majstrov:



streda 15. augusta:



19.00 Maccabi Haifa - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /prvý zápas: 2:1/



19.00 Molde FK - KÍ Klaksvík /1:2/



19.00 Sparta Praha - FC Kodaň /0:0/



19.00 Aris Limassol - Raków Čenstochová /1:2/



20.00 TSC Bačka Topola - SC Braga /0:3/



20.00 Galatasaray Istanbul - Olimpija Ľubľana /3:0/



20.30 Sturm Graz - PSV Eindhoven /1:4/



20.30 Servette Ženeva - Glasgow Rangers /1:2/



21.00 Olympique Marseille - Panathinaikos Atény /0:1/



prvý zápas 3. predkola:



20.00 Dinamo Záhreb - AEK Atény



sobota 19. augusta:



AEK Atény – Dinamo Záhreb







Odvety 3. predkola Európskej ligy:



štvrtok 17. augusta



18.00 HJK Helsinki - FK Karabach /prvý zápas 1:2/



19.00 BK Häcken - VMFD Žalgiris Vilnius /prvý zápas 3:1/



19.30 Breidablik Kópavogur - Zrinjski Mostar /prvý zápas 2:6/



20.00 SC Dnipro-1 - SK Slavia Praha /v Košiciach, prvý zápas 0:3/



20.00 KRC Genk - Olympiakos Pireus /prvý zápas 0:1/



20.00 Ludogorec Razgrad - FC Astana /prvý zápas 1:2/



20.00 BATE Borisov - FC Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas 1:5/







Odvety 3. predkola Európskej konferenčnej ligy:



streda 16. augusta:



18.00 Flora Tallinn - Farul Constanta /prvý zápas 0:3/



štvrtok 17. augusta:



17.00 FK Aktobe - Sepsi OSK /prvý zápas 1:1/



18.00 FC Lincoln - KF Ballkani /prvý zápas 0:2/



18.00 Pjunik Jerevan - FK Bodö/Glimt /prvý zápas 0:3/



18.00 Pogoň Štetín - KAA Gent /prvý zápas 0:5/



18.30 FC Nordsjaelland - FCSB /prvý zápas 0:0/



19.00 APOEL Nikózia - FC Dila Gori /prvý zápas 2:0/



19.00 Austria Viedeň - Legia Varšava /prvý zápas 2:1/



19.00 Besiktas Istanbul - Neftči Baku /prvý zápas 3:1/



19.00 Brann Bergen - FC Arouca /prvý zápas 1:2/



19.00 Dynamo Kyjev - Aris Solún /prvý zápas 0:1/



19.00 Ferencváros Budapešť - Hamrun Sparta /prvý zápas 6:1/



19.00 Gzira United - Viktoria Plzeň /prvý zápas 0:4/



19.00 Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva /prvý zápas 0:0/



19.00 Maccabi Tel Aviv - AEK Larnaka /prvý zápas 1:1/



19.00 Riga FC - Twente Enschede /prvý zápas 0:2/



19.30 PAOK Solún - Hajduk Split /prvý zápas 0:0/



19.45 FC Midtjylland - Omonia Nikózia /prvý zápas 0:1/



20.00 FC SPARTAK TRNAVA - Lech Poznaň /prvý zápas 1:2/



20.00 KA Akureyri - FC Bruggy /prvý zápas 1:5/



20.00 NK Osijek - Demirspor /prvý zápas 1:5/



20.00 Neman Grodno - NK Celje /prvý zápas 0:1/



20.00 Partizani Tirana - FK Valmiera /prvý zápas 2:1/



20.00 Swift Hesper - FC Struga /prvý zápas 1:3/



20.15 HNK Rijeka - B36 Tórshavn /prvý zápas



20.15 NK Maribor - Fenerbahce Istanbul /prvý zápas 1:3/



20.45 AZ Alkmaar - FC Santa Coloma /prvý zápas 3:1/



20.45 Derry City - Tobol Kostanaj /prvý zápas 0:1/



20.45 FC Luzern - Hibernian Edinburgh /prvý zápas 1:3/



20.45 Heart of Midlothian - Rosenborg Trondheim /prvý zápas 1:2/



21.00 Partizan Belehrad - Sabah FK /prvý zápas 0:2/



21.00 VSC Debrecín - Rapid Viedeň /prvý zápas 0:0/

Bratislava 14. augusta (TASR) – V odvete 3. predkola futbalovej Ligy majstrov sa o prekvapenie pokúsi grécky Panathinaikos. Aténsky tím prekvapivo zdolal v úvodnom zápase favorizovaný Olympique Marseille 1:0 a hostia navyše prišli pre červenú kartu o Geoffreyho Kondogbiu. Slovensko má v tejto fáze LM zastúpenie v podobe Slovana Bratislava, ktorý sa predstaví na pôde izraelského Maccabi Haifa po domácej prehre 1:2. Medzi hráčmi púta pozornosť Lukáš Haraslín zo Sparty Praha.Nádej Panathinaikosu na play off o skupinovú fázu zariadil brazílsky útočník Bernard, ktorý skóroval v početnej prevahe v 83. minúte. Gréci by v prípade postupu bojovali o skupinu LM prvýkrát od roku 2012, keď nestačili na Malagu (0:0, 0:2). Tento rok by si zmerali sily s úspešnejším z dvojice SC Braga a FK TSC Bačka Topola (prvý zápas 3:0).Úlohu favorita potvrdil PSV Eindhoven, ktorý si poradil so Sturmom Graz jednoznačne 4:1. Ak udrží na pôde súpera trojgólový náskok, čaká ho Glasgow Rangers alebo Servette Ženeva – škótsky tím vyhral úvodný duel 2:1 a od 60. minúty hral v početnej výhode.Bezgólovú remízu z Kodane bude chcieť zužitkovať Sparta Praha. Napriek hernej prevahe domácich si mohli hostia odniesť z prvého zápasu triumf – na kopačke ho mal Lukáš Haraslín. Slovenský krídelník dostal prihrávku do behu na hranicu šestnástky, no zaváhal. Pustil sa do kľučky a prehral súboj s obranou dánskeho majstra, ktorej súčasťou je aj Slovák Denis Vavro. Víťaza čaká duel s jedným z dvojice Aris Limassol a Raków Čenstochová, v cyperskom tíme pôsobí ďalší Slovák Július Szöke a v prípade prehry nastúpi v play off Európskej ligy proti zdolanému zo zápasu Slovana a Haify.Svoj sen po šokujúcom vyradení Ferencvárosu Budapešť a švédskeho Häckenu BK sníva naďalej šampión z Faerských ostrovov. KÍ Klaksvík, ktorý už má prvýkrát v histórii istú účasť minimálne v skupine Európskej konferenčnej ligy. V prvom zápase zdolal doma nórskeho majstra Molde FK 2:1.Pražská Slavia zdolala Dnipro-1 v 3. predkole Európskej ligy jasne 3:0, dvoma gólmi sa o to ešte pred prestávkou zaslúžil slovenský útočník Ivan Schranz. Odvetu navyše absolvuje "doma" v Košiciach, kde našiel ukrajinský tím prechodný domov pre vojnový stav vo svojej krajine. V základnej zostave Genku sa zas udomácnil stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorého tím čaká konfrontácia s Olympiakosom Pireus. Prvý zápas vyhrali Gréci 1:0. Zrinjski Mostar, ktorý "spadol" do 3. predkola EL po vyradení Slovanom Bratislava v 2. predkole LM, urobil veľký krok smerom k skupine v európskej súťaži už v úvodnom zápase. Vyhral 6:2 nad islandským Breidablikom – ten začal svoje pôsobenie v súťaži už v semifinále predkvalifikácie a v prípade vypadnutia ho čaká v play off o skupinovú fázu EKL víťaz súboja medzi FC Struga a FC Swift Hesper. Luxemburský tím vypadol v 1. predkole LM so Slovanom.Druhý zástupca Slovenska v Európe bojuje v 3. predkole EKL, v domácej odvete nastúpi Spartak Trnava proti Lechu Poznaň. V úvodnom zápase prehral na pôde poľského tímu 1:2, odveta je na programe vo štvrtok o 20.00 h. Otáznik visí nad štartom slovenského stredopoliara Erika Jirku z Viktorie Plzeň. Tá potvrdila minulý týždeň pozíciu favorita proti maltskému Gzira United (4:0), no Jirku museli po štvrťhodine hry odniesť na nosidlách a v nedeľňajšom ligovom stretnutí na trávniku Českých Budějovíc (5:2) bol mimo zostavy.