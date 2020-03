Pandémia koronavírusu ovplyvní aj prípravy na OH 2024 v Paríži

Paríž 29. marca (TASR) - Súčasná pandémia nového koronavírusu skomplikuje aj prípravy na olympijské hry 2024 v Paríži. Tvrdí to šéf organizačného výboru OH 2024 Tony Estanguet.



"Organizačný výbor bude musieť prehodnotiť všetky svoje plány, keďže olympijský cyklus sa začne o rok neskôr v dôsledku odkladu olympijských hier v Tokiu. Som si však istý, že to zvládneme," povedal pre denník Le Dauphine bývalý úspešný vodný slalomár.



Podľa Estangueta budú mať na prípravy OH 2024 významný vplyv aj ekonomické dôsledky pandémie. Kríze čelia aj viacerí olympijskí sponzori.



Francúzska metropola bude hostiť OH od 26. júla do 11. augusta 2024. Celosvetovo je v 199 krajinách/územiach potvrdených viac než 668.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 31.000 osôb.