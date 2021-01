Pandemické opatrenia zasiahli do halovej sezóny, SAZ má tri termínovky

Bratislava 4. januára (TASR) - Najnovšie vládne opatrenia súvisiace s rapídnym nárastom ochorení na Covid-19, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára a budú platiť minimálne až do 24. januára, oddialili začiatok súťaží v slovenskej halovej atletickej sezóne najmenej o tri týždne. Vedenie Slovenského atletického zväzu (SAZ) na to zareagovalo vytvorením až troch verzií termínovej listiny, keďže v súčasnosti všetko závisí od epidemiologického vývoja a reštrikčných opatrení, ktoré budú po 24. januári v platnosti.



Prvou "obeťou" súčasných sprísnených opatrení sa stali chodecké majstrovstvá Slovenska v kategóriách juniorov, staršieho žiactva a veteránov, ktoré sa mali uskutočniť uplynulú nedeľu 3. januára v atletickej hale Strednej športovej školy v Banskej Bystrici. Naisto sa nebude súťažiť ani najbližší víkend (9./10. januára), keď boli v bratislavskej hale Elán naplánované oblastné šampionáty.



"Keďže vývoj situácie nedokážeme predvídať, pripravili sme tri rôzne verzie termínovej listiny reflektujúce aktuálny stav opatrení. V každej – pracovne sme ich označili červená, oranžová, zelená – sú uvedené základné podmienky, za akých sa podujatie môže uskutočniť,“ vysvetlil v rozhovore pre web atletika.sk predseda športovo-technickej komisie a člen výkonného výboru Slovenského atletického zväzu Róbert Mittermayer. "Propozície budeme vydávať najskôr dva týždne pred podujatím, aby sme do nich vedeli zapracovať aktuálne opatrenia. Sledujúc aktuálny stav, zelená verzia termínovky s najmenej prísnymi protiepidemiologickými opatreniami, sa mi javí ako najmenej pravdepodobná. Odhadujem, že zrejme sa budeme riadiť červenou alebo oranžovou verziu," dodal pre web SAZ.



Ak by platil najprísnejší červený variant, v halovej sezóne 2021 by sa na Slovensku uskutočnili len štyri podujatia: 31. januára jubilejný 20. ročník mítingu Elán a v rámci neho aj seniorské a juniorské M-SR v chôdzi, 20.–21. februára slovenský šampionát dospelých a o týždeň neskôr (27.–28. februára) juniorský šampionát. Okrem toho by sa v hale Elán uskutočnil i seniorský míting rozdelený do troch súťažných dní od 12. do 14. februára podľa jednotlivých skupín disciplín.



"Všetky spomenuté podujatia by sa uskutočnili v obmedzenom režime s redukovaným počtom pretekárov, pričom prioritne by dostali šancu súťažiť najmä reprezentanti. Celkový počet osôb prítomných v hale by bol maximálne 150. Pred pretekmi by bolo aj povinné testovanie na koronavírus antigénovými testami," objasnil Mittermayer.



V jemnejšej „oranžovej“ verzii termínovej listiny by v porovnaní s „červenou“ verziou pribudli dve podujatia: 5. – 7. februára míting pre vybrané kategórie rozdelený do troch súťažných dní a 6. marca dorastenecké halové majstrovstvá SR. Štart by bol opäť podmienený negatívnym antigénovým testom a v prípade atlétov mladších ako 18 rokov aj informovaným súhlasom, pričom maximálny počet ľudí v hale by bol 200. „Zelená“ verzia zahŕňa všetky slovenské šampionáty okrem veteránskeho, z pôvodnej termínovky by však vypadli oblastné a mládežnícke súťaže. Opäť platí podmienka negatívneho antigénového testu, pre pretekárov do 18 rokov informovaný súhlas a maximálny počet ľudí v hale by bol 300. V tomto variante by sa za istých podmienok začalo súťažiť 22. januára (čo je však takmer nereálne), prípadne zimnú sezónu 2021 by otvoril mládežnícky míting 30. januára v bratislavskom Eláne.



Čo sa týka 27. ročníka populárnych výškarských pretekov Banskobystrická latka (2. februára), organizátori na čele s riaditeľom pretekov Ľubomírom Roškom naďalej pokračujú v prípravách. "BBL chceme usporiadať v súlade s platnými opatreniami, pričom je možná aj verzia bez divákov. Záujem skokanov je enormný. Z RTVS nám už potvrdili priamy televízny prenos," informoval manažér pretekov Alfons Juck.