Pandev sa zápasom s Holandskom rozlúči s reprezentáciou

Amsterdam 20. júna (TASR) - Záverečný zápas futbalistov Severného Macedónska v C-skupine ME 2020 proti Holandsku (v pondelok o 18.00 SELČ v Amsterdame) bude rozlúčkovým pre kapitána Gorana Pandeva.



"Je to môj posledný zápas v národnom drese. Verím, že toto je ten správny moment na odchod," citovala 37-ročného útočníka agentúra dpa. Nováčik šampionátu už nemá po prehrách s Rakúskom (1:3) a Ukrajinou (1:2) šancu na postup do osemfinále.



"Každý zápas v reprezentácii bol plný emócií," povedal Pandev, ktorý sa pôvodne plánoval rozlúčiť na jeseň v Skopje v stretnutí kvalifikácie MS 2022 proti Nemecku. "To však nepôjde. Moja zmluva v Janove vypršala. Neviem, čo bude ďalej. Je prakticky isté, že v tom čase už nebudem hrať futbal na profesionálnej úrovni," dodal.



Pandev je rekordér Severného Macedónska v počte reprezentačných štartov aj strelených gólov. Účasť na ME označil za vrchol kariéry: "Sen sa stal skutočnosťou."



Pondelkový duel s Holandskom bude možno posledným aj pre trénera Severného Macedónska Igora Angelovského. Zmluva 45-ročného kouča so zväzom čoskoro vyprší a do tejto chvíle nebola predĺžená.